Preshevë, 10 nentor -Ne kohen kur popuillata shiptare dhe disa ldier konfrom rfeferenduimit te 1-2 maresiti 1992 kerkojn bashkimin e Lugine se Presheves me Kosoven ne Presheve ka ende lidere që perspketivën e Lugines se shofin kah Beogradi. Po keta lidere ne Prishtine dhe Tiranë, Lugines i thine shpesh Kosova Lindore, sidomos ne prag te zgjedhjeve? Ja cka thote jeri nga ta ne inervisten e tij me posht dhje gazetes serbe Politika.

Zgjedhjet e caktuara për 24 dhjetor janë mundësi qytetarëve në pension politik dërgoni elitën e vjetër politike, e cila ka mabjtur peng Preshvne qe 27 vjet..” ka shkruar gazeta e njohur serbe Politika e cila sjell nje interviste me ktyerarin “tranzit” te Presheves Sqhieprim Arifi te emëruar dite me pare nga shefje e qeverise serbe Ana Brnibc te titulluar: Shqiptarët duhet të trokasin në derën e qeverisë serbe (“Албанци треба да куцају на врата српске владе“), transmeton agjencia e lajmeve “Presheva Jonë”

Shqiptarët nuk duhet të jetë dialog me Qeverinë e Serbisë, e cila do t’i ngjajë ish presidencën e Jugosllavisë: “Ata u takuan, ata nuk do të vendosin” ne kemi nevojë për një bisedë në të cilën nuk do të ketë mosmarrëveshje në lidhje me atë që mund ose nuk mund të jetë shteti i Serbisë për të përmbushur se kur kjo do të bëhet në përputhje me ligjin dhe konventat ndërkombëtare për mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe të pakicave, ka thënë “Politika” kryetari i përkohshëm i Preshevës Shqiperim Arifi, me rastin e kërkesave të shqiptarëve në jug të Serbisë për të vazhduar dialogun me qeverinë, e cila u ndërpre dy vjet më parë.

Duke komentuar kritikat e kryetarit te Bujanocit Shaip Kamberit se qeveria serbe nuk ka bërë mjaft në zbatimin e Planit në shtatë pikë nga viti 2013, për shkak se ajo deri tani ka hapui vetëm maternitetit në Preshevë dhe në Fakultetin Ekonomik në Bujanoc, Arifi, i cili është gjithashtu lideri i Alternativës për ndryshim (AP), thotë: “Ne nuk duhet vetëm të kritikojnë, sepse ne jemi të pakënaqur se shteti i Serbisë nuk i përmbush detyrimet e saj ndaj pakicës shqiptare.”