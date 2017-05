Shkolla shqipe e Idriz Ajetit dhe Xhim Xhemës në Topallë (Medvegjë) qe 10 vjet pa ujë?!

Medvegjë, 23 maj -“Ketu ne fshatin tone ne Topallë s kem ujë të pijshëm, ske ujë as me la gjenazen e leje me me pi apo me ujin fushat, bereqetet tona. Vera po vjen bashke me vapën s’di si e kalojme dhe kete vere ..” kane thenë sot për agjencise së lajmeve “Presheva jonë” banorët e fshatit Topallë te Medvegjës, vendlindje kjo e akamemikut tone te njour Idriz Ajetit dhe miliarderit tone ne Amerike Xhim Xhema.

Porfesori Fadil Mustafa thote se në Shkolla fillore “Zenel Hajdini” në Topallë të komunën e Medvegjës, ku popullsia është kryesisht shqiptare etnike qe nje decenie jane pa ujë. Nxenesit mesojnë ne kushte tejet të veshtira, pa kushte sanitare.

Shumica e mësuesit në shkollën fillore “Zenel Hajdini” në Medvegjë mban klasa për fëmijët me arsim të mesëm, në kushte johigjienike. “Mizerje, këto kushte nuk ekzistojnë aksund në botë, turp …” kam thne i brenfosur simdosmos me femijet dhe nxenësit mesuesi Fadil Mustafa i cili cdo dite karahas librave e ditarit me vete mban edhe ujin per vete dhe nxënesve per ta shuar sado pak eshtjen.

“Që nga viti 2007, ne nuk kemi ujë në shkollë. Më 1 maj, pas gati djete vitesh, solli një tank që ishte atje deri sa ajo është e konsumuar. Tani ne jemi përsëri krejtësisht pa ujë..” ka thënë ne vazhdim Fadil Mustafa. Sipas tij, qeveria lokale nuk ka kujdes, nuk i përgjigjen apelit.

Ai arrin në përfundimin se autoriteti lokal punon në emër të Qeverisë së Serbisë dhe se për këtë arsye nuk ka asnjë njoftim për kushtet në të cilat fëmijët mësojnë të mund të përmirësohet.

Shqiptaret skane uje as me kla xhenazen, skane uje ne shkolla per nxenësit, kruse serbet hapin edhe fonata, ku tere diten derdhet uiji panderperë kot ?!

Kreu i Trupit Koordinues për PMB Zoran Stankoviç bashke me kryetarin e komunës së Medvegjës Nebojsha Arsiq në shkurt te këtij viti thane se buxheti i përgjithshëm për tri komunat në jug të Serbisë për 2017 261 milion. Ky buxhet është rritur msivjet për e 5.2 milionë din. Popullat qytetarët pyesin ku shkuan ato pare?!, a eshte e mundu qe ne kete shekull nej shkolle t mos ket uje te pijshëm?! Sikur te ishte Topaa e abuart me serbe, sigzrish ky fashta as shkolla psh “Car Dushani” nuk do te kishte problem me ujë, kane thënë fshataret agjencisë së lajmeve “Presheva jonë”

Do perkujtuar se më 15 jana 2016 mediat shqiptare shkruajtën nje shkrim interesant me titull: Mrekullia shqiptare, afaristi mysliman në Amerikë Xhim Xhema nga Tupalla e Medvegjes i jep 100 mijë dollarë për Katedralen në Prishtinë.