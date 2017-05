Sherbimet sekrete gjermane: Xhavit Haliti spiun UDB dhe KOS-it. Haliti shpejt e shpjete boton një foto “shoqëri” me Rugovën

Xhavit Haliti nuk është kushdo. Ai është i njohur jo vetem për spiun UDB-ës, KOS-it, por edhe ui dashuriçkave, raprtojne mediat kosovare duke ju referaur burimeve (Doc) nga sherbimet sekrete gjermane. Pas ketyre raportimeve, Haliti shpejt e shpjete boton një foto “shoqëri” me Rugovën

Anton Shala

Nuk do të mund të kishin kuotim dy portretet e LPK-istëve të lidhur me UDB-në, Azem Syles dhe Ali Ahmetit, kryetarit të BDI-së, nëse nuk portretizohet figura e Xhavit Halitit. Sikurse dy të parët ky pa fije dyshimi ishte i lidhur me UDB-në, madje lidhjet e tij ishin të hershme, që kur ishte student, dhe kur hëngri tullën për koke, pikërisht për shkak se studentët e dekonspiruan, se ishte një infiltruar.

Por, ky lidhet me dy të parët, edhe me gjendjen psikologjike, të rregulluar para drejtësisë zvicerane.

Xhavit Haliti, e ka fituar statusin e azilit në Zvicër si i sëmurë psiqik, së bashku me Ali Ahmetin edhe “Dajen”, sipas të dhënave ata i takonin një sektori të veçantë të LPK-së, dhe që më vonë është krijuar nga ai, i ashtuquajturi Shtabi I Përgjithshëm i UÇK-së.

Diagnoza psikike e tij, është e rëndësishme për të kuptuar jo gjendjen e tij shëndetësore, por karakterin e tij, dinak e mashtrues, dhelparak e hakmarrës, misterioz e kërcënues.

Xhavit Haliti njihet si peshku më i madh i Kosovës, por edhe i Ballkanit, dhe kjo konfirmohet nga shërbimi inteligjent gjerman, anglez dhe amerikan.

Sipas shokëve të tij, ky i ka dekonspiruar shokët e tij që nga koha kur ishte studentë, dhe kur ka dal jashtë menjëherë shokët e tij kanë rënë në burg.

Ky të gjitha i ka bërë për pushtet dhe para dhe asgjë për Kosovën.

Por, Xhavit Haliti nuk është kushdo. Ai është i njohur edhe për dashuriçka.

Ai e ka edhe një dashnore serbe, e cila jeton në Prishtinë, në njërën prej apartamenteve të Xhavit Halitit.

Dashuriçka sa nga Serbia aq edhe nga Shqipëria.

Ai po ashtu ka një fëmijë jashtëmartesor në Shqipëri.

Po ashtu ai duhet të rrëfejë për lidhjet me Adem Elshanin, një figurë tjetër enigmatike.

Xhavit Haliti sot jeton me ankthin se si do ti mbijetojë rreziqeve nga vrasjet.

Xhavit Haliti, duhet të rrëfejë se si ia arriti dhe pse ndëhyri për lirimin e Thaçit për vrasje të gazetarit Ali Uka, i vrarë me shtrafciger – kaçavidhë dhe me shishe.

Sipas shërbimit gjerman, përshkruhet kështu: “Ambiciet politike, financuesi i partisë-PDK-së, mbajtës i kontakteve ndërkombëtare dhe kombëtare, lidhjet e tij me grupet si drenica etj.”

Dokumenteve gjermane, në kohën e Millosheviqit ka pasur lidhje me UDB-në dhe KOS-in,

Ai e kontrollin Grupin Drenica Xhavit Haliti, së bashku me Hashim Thaçin dhe Rexhep Selimin. Po ashtu ky grup “Drenica” ka lidhje me grupe kriminale në Shqipëri, Maqedoni, Serbi, Bullgari, Çeki.

Ky ka qenë njeri i Serbisë, edhe sipas burimeve inteligjente shqiptare.

Xhavit Haliti ishte në shënjestër të trupave të NATO-s në Kosovë për krime dhe vrasjen e Ali Ukës.

Dokumentat sekrete të NATO-s, e konsiderojnë Hashim Thaçin si protagonist të botës së krimit në Kosovë dhe Xhavit Halitin si të lidhur me vrasjen e gazetarit të “Gazetës Shqiptare”, Ali Uka në 1997 në Tiranë.

Dokumentet që janë zbardhur nga etiketa “USA KFOR” përmbajnë detaje të rrjeteve të krimit të organizuar.

Sipas dokumenteve ai e mbante të informuar UDB-në për armët që shkonin apo paguheshin për llogari të FARK-ut,

“Ka fjalë që thonë se ai kishte lidhje edhe me UDB-në (shërbimi sekret serb), ku i informoi ata për destinimin e armëve për FARK-un (fraksion ky i lidhur me Ibrahim Rugovën).

Duke cituar shërbimin sekret amerikan dhe atë të NATO-s, Xhavit Haliti përshkruhet si i lidhur me një masakër të frikshme

“Ali Uka, një gazetar kosovar me qendër në Tiranë që e mbështeste lëvizjen për pavarësi, por e kritikonte atë në shtypin e shkruar, u masakrua me një shishe dhe një kaçavidë në vitin 1997. Shoku i tij i dhomës në atë kohë ishte Hashim Thaçi”, thekson dokumenti.

Në dokumenta, Thaçi identifikohet si një “peshk i madh” i krimit të organizuar në Kosovë. Po kështu edhe Xhavit Haliti, një ish-shef i logjistikës së Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës që është tashmë aleat i kryeministrit dhe një deputet i ri i PDK. Duke e përshkruar atë si një fuqi pas Hashim Thaçit, raporti thekson se Haliti ka lidhje të forta me mafian shqiptare dhe shërbimit sekrete kosovar, të njohur si KShiK. Dokumenti thekson se Haliti është i përfshirë në prostitucion, trafikun e armëve dhe të drogës dhe se përdorte një hotel në Prishtinë si bazën operacione të tij.

Ai lidhet edhe me frikësimin e kundërshtarëve politikë në Kosovë dhe dy vrasje që datojnë në fund të viteve ‘90, kur UÇK thuhet se ka kryer shumë vrasje. Një prej tyre ka qenë një politikan kundërshtar që u gjend i vdekur në afërsi të kufirit me Kosovën, me sa duket pas një konflikti me Halitin.

Në raportin e Le Monde, ku botohen pjesë të raportit të KFOR-it theksojnë: “Ka fjalë që thonë se ai kishte lidhje edhe me UDB-në (shërbimi sekret serb), ku i informoi ata për destinimin e armëve për FARK-un (fraksion ky i lidhur me Ibrahim Rugovën). Ai ishte i lidhur me frikësimin e anëtarëve të LDK-së përmes SHIK-ut. Thuhet të jetë një multi-milioner. Fondi” Vendlindja Thërret” është menaxhuar pothuajse prej tij. I përfshirë shumë në prostitucion, trafikim armësh, drogë dhe gjithashtu me naftë. Është i lidhur me Fatos Nanon. Ai e mbështet financiarisht Hashim Thaçin dhe merret me financat e PDK-së”.

Në raportin e intelegjencës së KFOR-it, thuhet se është i lidhur me kafe Dubrovnik (Dardania, Prishtinë); Hotel Theranda, Prizren. I lidhur me grupet ku i takon shpesh në restorantin Thana, ndërmjet Pejës dhe Prishtinës. “Anëtar i bordit të Petrol Company, njëri prej liderëve kryesor kriminal në Kosovë; Ka shumë dyqane dhe restorante në Pejë;

Nuk mbaron këtu protreti, vazhdon /Vijon