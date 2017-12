Bujanoc, 4 dhjetor -Sioq keni njoftuar ne Bujanoc po qendron nje delegacionit i Bashkimit Evropian (BE) në Serbi, i prire nga ambasadori Sem Fabrizi. Nga kjo vizite e pare e keoitj delgacion te larte te BE-së ka per qellim te njihet me sitgautne reale en Lujginene Preshevës dheper te inkurajuar rajonin me gatishmerine e BE-së për të financuara dhe kontribuar zhvillimin e infrastrukturës, nxitjen e konkurrencës së ekonomisë lokale dhe punë vende të reja të punës dhe përmirësimin e shërbimeve shëndetësore, njofton agjencia e lajmeve “Persheva Jonë”

Fabizi pas një takimi me Presidentin e Qeverisë së Sërbisë Trupi Koordinues për Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë, Zoran Stankovic ju tha gazetareve se stabiliteti rajonal, bashkëpunimi dhe zhvillimi ekonomik dhe te drejtat e njeriut ne Lugine e Preshevës janë të rëndësishme për BE-në.

“Misioni yne nga ky funksion është të ndihmojë Serbinë për të lëvizur më pranë Bashkimit, por qëllimi përfundimtar është që Serbia të bëhet anëtare e BE. Bashkimi Evropian po investon 200 milionë euro në vit për të ndihmuar avancimin e procesit te anëtarësimit…” tha nder tjera Fabrizi duke permendur ketu hapja e Departamentit të Fakultetit Ekonomik të Suboticës në Bujanoc edhe spe nje numer i madh i studenteve shqiptare pelqejn Universitetet e Tiranes dhe Prishtines

Agjencia e lajmeve “Presheva jonë” ka mesuar se shefi i BE-së Fabrizi gjate vizites së pare Bujanoc eshte interesuar edhe per te per te drjetat e shqiptareve ne Luginë, per cka do te pregatitet nje raport drjtuar Brukselit.

Kryetari i Trupit Koordinues, Zoran Stankoviq ka thënë se komuniteti ndërkombëtar ka investuar rreth 35 milionë euro në Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë, dhe përmes Trupit Koordinues ka investuar edhe 60 milionë euro në projektet e infrastrukturës.

“Mbështetja e BE-së është e nevojshme për projekte për të përmirësuar kushtet ekonomike në Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë, dhe të punojnë në implementimin e programit të propozimit shtatë pikë mbi partitë shqiptare në këto komuna, Qeveria e Serbisë ka miratuar në vitin 2013”, tha Stankovic.

Në fakt qeveria serbe e Stankovicit, kur BE po teston Serbine per (mso) pranimin e saj, autzoritet serbe shpesh flasin per planin shtate pikesh te propozuar nga shqiptarët, por fatkeqesisht deri tash asgje s’ka konkrete, vec dekleratave, sidomos kur perfaqesiesti e BE-së apo nderkombëtarë tjere vizitojne Presheven ?!