Šaip Kamberi: Iz Prištine stiglo 40.000 evra za školu !…

Kamberi i hanger fjalët. Ai flet ndryshe ne n’sabah, e ndryshe n ‘aksham, tamam sikur ata ata të PVD-së te shkolluar nga Riza Halimi, nje kominist jugosllav. Themi keshtu sepse Shaip Kamberi para nje jave ne mediat serbe (te sponsorizuara nga komuna e tij) ju tha se “i kemi marrrur parat e nga Prishtina qe na i pat fole ministri i Hashimit, Abelard Tahiri. (“Šaip Kamberi: Iz Prištine stiglo 40.000 evra za školu”) po paret s’jan hiq kerkah, njfton agjencia e lajmeve “Presheva Jonë” ?! qe në fakt edhe qeveria e Kosoves kete lajm me heret e kishte demantuar perme skesja gjencie kombëtare.

A ka ma marre se me rrejt kryetari?! (Gospodine Kamberi, stiglo ili ne stiglo?)

Ne prag te zgjedhjeve ne Kosove dhe Presheve nje minister i Thacit (PDK) i bani një “izaret” Bujanocen i pritur nga shefi i kesaj komune Shaip Kamberi. Ndryshe mediat ne ballkan kane shkruar si sakndaloze se ministri Tahiri (PDK) me nje vizite ne Bujanoc pretendon te blejë votat e Lugines ne Kosovë me 40 mijë €?!. Per 40 mije eurot. Shaip Kamberi theksoi se kjo nënkupton se tashmë për një kohë të shkurtër komuna e Bujanocit mund ti marrë mjetet e ndara nga Ministri i Drejtësisë në Kosovë Abelard Tahiri. Kamberi duhet te tregoje, a i ka marre qato pare a jo nga minsitri i Thacit. Eshtë fjala per 40 mije e qe premetoi dite me pare ne Bujanoc

Sipas Kamberit këto mjetet me vlerën e 40 mijë eurove do të shfrytëzohen nga komuna e Bujanocit për restaurimin e objektit të shkollës fillore” Desanka Maksimovic”. Ministri i Thacit jep 40 mijë euro për SHF ”Desanka Maksimovic” në Bujanoc, ndërsa, shkollat shqipe në Caravajkë (Migjeni) dhe Medvegje (Zenel Hajdini) s’kanë nxemje as ujë?!

Ndryshe burimet e Qeverise se Kosovës kane demantuar Shaip kamberin dhe ministrin e Thacit përmes agjencise së lajmeve “Presheva Jone” se mjetet e premtuara (40 mije €) per Bujanocit ende nuk jane derdhur. Sipas ekonomistëve dhe juristeve nga kabinetit i qeverise së Kosovës, jane disa procedura te kogja të gjata dhe besa te komplikuara te derdhen para nga qevveria e Kosovës ne Bujanoc, sepse gjithecka duhet me shku permes bankave serbe te cilat mjete Beogradi nuk i pranon nga “qeveria e Republikës së Kosovës”

Se kur do te jepen keto mjete per Bujanocin zyrtari i lart enga kabineit i qeverise së Kosovës ne oret e mbemjes (e henë, më 23 tetor ) ka phuar per agencine elajemeve “Presheva Jonë” ka pohuar se “sa jam ne dijeni se ato mejete ende nuk kane derdhur, cka mendoj se ende nuk kane shkuar, meqe neviitet procedure. E di se e vendimi eshte marrur, por ato nuk e besoj se jane derguar, edhe sikur t’i kshim ato pare pale, n xhep sado kudo neovitet nje prcodure zyratare dhe nuk dime se me i derdh ato mejete kur Beogradi nuk i paron me vuile te Republikës së Kosovës”