Serbja e Beogradit rrëfen: Shqiptaret me ndihmuan më shumë se shkiet e mi !

Preshevë, 19 prill -Shqiptarët nuk me urrejnë, perkundrazi me akne dashur dhe pse unë jam serbe (“Albanci su me voleli iako sam Srpkinja: Pomogli su mi više nego moj narod..“) bila ata më ndihmuan më shumë se shkiet e mi. Kjo deshmon se me ta jetoj bashke pa kurrëfarë problemi qe 18 vjet, shkuajne mediat serbe ter cilat prezentojn en je rportazh me nje serbe dhe bashkejetesen e saj me shiptarët, transmeton agejncia e lajemeve “Presheva Jonë”

Ajo jeton qe 18 vjet në Ulqin me shqiptarët dhe është krenar për këtë fakt. Ai thotë se ata kanë ndihmuar e saj më shumë se serbët dhe malazezët së bashku. Ky është rrëfimi i një vajze 23-vjeçare që u rrit në qytetin jugor te Malit të Zi.

“Kur unë ju them njerëzve në Beograd se unë u rrita me ta në Ulqin, komenti i tyre i parë është: “Oh, Zoti im, si mundesh që jetojsh atje, vetëm me shqiptarë!” Kurs eperjgigjie ime ehste e menjhershme “eh te dashur te mi mos ju ardht merzi keta shqiptaret mua dhe familjen time me ka ndihmuar më shumë se çdo shka dhe malazias..”

Paragjykimet te tilla per shiptaret i bëjnë shpesh nga njerëz që kurrë nuk kanë vendosur këmbën në këtë qytet, ose nuk i kanë takuar një shqiptar, thote serbe me origjinme nga Beogradi.

“Unë isha vetem tre vjeç kur kan lëvizur. Shqiptarët na kanë pranuar mire edhe pse të gjithë e dinin kush ishim, çfarë jemi, cfare u kemi bere atyre dhe ku jemi. Unë shkova në shkollë me me katolikë, myslimanë dhe ortodoksë. Ne kurrë nuk ndaheshim nga grupe të vogla, ne ishim të gjithë si një komb dhe ne ishim të interesuar aq në fe.” thote e serrbja N.L

Kur ne u zhvendos këtu, ne nuk kish ne xhep asnjë qindarkë. Ne nsiëm jetën dhe biznesin duke shitur rroba në rrugë, por ne ishim nën presion te inspktorev vazhdimisht..”

Ajo thotë se mori 350 marka me qira një tezgë në qendër të qytetit dhe ka filluar punën. Ate e ndihmoi nje xha i panjohur shqiptar i cili mbajti një kafe nëpër tregjet suvenire. Babai i saj shkoi në këtë restorant dhe kishte falanderu shpesh shiuptarin per kete gjest.

“Mos me ekqkuptoni, du t ju them nje gjë. Unë jetoj sot në Beograd dhe Serbine e dua më se shmti në botë, por ajo cka me dhemb esdhte kur dëgjoj fyerjeve te larmishme në lidhje me njerëzit me të cilët e kam ndare edhe kafshaten e bukës”, ka shtuar serbja.

“Ne të gjithë e mbani mend ndeshjen e futbollit Serbi-Shqipëri qe çoi perpka në konflikt. Shqiptarët dolën në rrugë për të festuar dhe të gjithë serbët mednuan se ata demonstruan. Nuk kishte trazira, por mediat serbe janë te rpira per propgande deh kanë ekzagjeruar situatën në tërësi” ka thënë në fund N.L.

Reportazhi në fjalë me kët serbe tze Boegradit, sipas agjencise se lajmeve “Presheva jonë” ka dy mesazhe te qarta, se si propagandojne mediat serbe per shquptaret dhe ate se si “shqiptaret po bëkan spastrime etnike” ?!