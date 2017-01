Serbia, stimulon të rinjt me rrogë të shërbejnë me uniformë dhe kallashnikovë në Luginën e Preshevës

Preshevë, 31 janar -Ministria e Mbrojtjes ka urdhëruar, per te veshur edhe 500 te rinje em unfirome ushtarake dhe kallanikov në disa qytete ku padyshim aty figurojne vendbanimet shqiptare. mesohet se këta ushtarë do të jene shtese apo perforcime te forcave tjera serbe në Luginën e Preshevës, njofton agjencia e lajmeve “Presheva Jonë”

Aplikimet duhet të dorëzohen ngha dita e hënë deeri me 13 shkurt dhe të gjitha informatat në zyrat ushtarake të postës që dorëuar kërkesën, metodën e dorëzimin e aplikacioneve, si dhe përzgjedhjen e kandidatëve të interesuar mund të gjenden në faqen e internetit të Ministrisë së Mbrojtjes. Për të plotësuar vendet e lira që mund të ndodhin qytetarët serbë të cilët vullnetarisht shërbyer ushtrinë me armë, dhe më të rinj se 30 vjet.

Me këtë len t ekuptjhet se Serbia po stimulon te rinjtë me rrogë për të shyrbyer me uniformë dhe kallash në Luginën e Preshevës se ehste ektu prblemi se te rinjte serbe nuk kane inetrsim te sherbjen ne kte vise apo Boegradi ka qellim te mbaje rajonin me forcen e ushtrisë, këtë mund dine vetëm ata..

Sipas njoftimeve te agjecise se lajmeve “Presheva Jonë” nga terreni mesohet se asnje kandidat shqiptare nuk do te konkurrojne as me pare as pa pare për të shërbyer ne ushtrinë serbe. Mospjesemarrjen e shioptareve ne ushtirne serbe ne Preshce sjpjegohet si humbje e besimit.

Me kandidatët më të mirë do të lidhet një kontratë e punës për një kohë të caktuar dhe do të pranohen në shërbimin profesional ushtarake nga gjashte me mundësinë e zgjatjes së kontratës derine 3 vjetë.