Preshevë, 19 nentor -Grupi amerikan Mattel njoftoi të hënën, më 13 nëntor, fillimin e një Barbie të ri. Në zbukurimin e kampionit amerikan të skermës Ibtihaj Muhammed, i cili konkurroi i mbuluar në Olimpiadë, kukull fsheh flokët, qafën dhe shpatullat e saj nën një hixhab, raprton CNN, njofton agjencia e lajmeve “Presheva Jonë”

Nese kemi parasysh raporet e fundit ne OKB-së qe ben fjlaë per rritjen drasitke te numrit te muslimanëve në botë kui este thjene se në vitin 2030 bota do te kete 2.2 miliard (kupto 7 milionë shqiptarë) kurse Evropa me 2040 me mbi 710 milionë myslimanë, ndoshta krejt e kuptueshme edhe e arsyeshme do te ishte iniciativa e kompanise amerikane Mattel te nis me një Barbie të ri, ka shkuar agjencia e lajmeve “Presheva Jonë”

Kur vello përdoret për të rilyej në “feminist”. Kritik për një kohë të gjatë për t’i dhënë grave një imazh të hiperseksualizuar, atë të një objekti gruaje të reduktuar në një trup në përmasat e manikyrëve, grupi amerikan Mattel tani paguan tregtinë e modestisë fetare (islamike, në këtë rast) . Ai e ka prezantuar të hënën më 13 nëntor Barbieun e tij të ri me zbukurimin e gardianit amerikan Ibtihaj Muhammed. Ajo sportive sportive, por edhe një hixhab që mbulon flokët, qafën dhe shpatullat e saj. Në vitin 2016, Ibtihaj Muhammedi u bë sportivi i parë amerikan që mori pjesë në Lojërat Olimpike.

“Ne jemi të tronditur për të nderuar Ibtihaj Muhammedin (…) i cili vazhdon të frymëzojë gratë dhe vajzat kudo për të shtyrë pengesat,” shkruan Mattel në llogarinë e tij Instagram pas pyetjes, për disa fotografi promocionale, fencer mbajtjen në dorën e tij tha kukull. Në vështirësi të mëdha, dhe në kërkim të një klienteli të ri, grupi është rilyruar dhe një imazh i lirë dhe merr një publicitet të madh kur ai mundet, sipas Wall Street Journal, të blihet nga rivali Hasbro (Monopoly).

Islami i thjeshtë – larja e një marke që mbante respekt për gratë e mbuluara, pasi bëri kaq shumë dëm për përfaqësimin e grave

Frymëzuar nga blogerët e mëdhenj të modës myslimane

Në këtë mënyrë, shumëkombëshe promovon, në një lodër për vajzat, një shenjë fetare që ende simbolizon në disa vende, si Arabia Saudite, diskriminimi ndaj grave. Por modeli i tij, Ibtihaj Muhammedi, është amerikan dhe prandaj mund të shndërrojë qëllimin e tij të “luftës kundër intolerancës dhe urrejtjes”. Për shkak se kampioni i skermës është bërë një model i emancipimit në të gjithë Atlantikut, ku ajo ka bërë zëdhënësin e një të ri rinor musliman dhe “pakicat në përgjithësi”. Përveç tyre ata Në veçanti, ajo adreson llogarinë e saj në Twitter, duke i hedhur ato mesazhin universal: “Besoni në (veten) dhe mos lejoni që paragjykimet të përcaktojnë (të ardhmen tuaj)”.

Një luftë fisnike paradoksale simbolizonte sot, për Ibtihaj Muhammed, nga zgjedhja për t’i dhënë substancë një prej objekteve simbolike të ekseseve të kapitalizmit. Jo çuditërisht, në reagim ndaj shpalljes së kësaj Barbie të fshehur, urrejtësit e të gjitha llojeve kanë derdhur përmbytjen e tyre të zakonshme të reaksioneve islamofobike në rrjetet sociale. Stupidly validating gjest Mattel, pa pyetje të mëtejshme të substancës u pyetur. Kështu, pa ngritur larjen e lehtë të një marke që përdorte respektin e grave të mbuluara për të harruar dëmin që shkaktoi përfaqësimi i grave, mediat si BuzzFeed e kanë caktuar tashmë lodrën e tij si “dhuratën më të mirë për të ofruar këtë vit”. Megjithatë nga Barbie sexy në Barbie modeste, është ende feminizmi që humbet.

Prandaj, vajza e re është e veshur me “hixhabin” e tij (tkurrje të hixhabit dhe Barbie) hixhabe të ndryshëm ose veshje të tjera elegante ose sportive që fshehin flokët dhe trupin, por ende lënë për të parë gjithë fytyrën e kukullës së bukur.

Larg nga të menduarit, si të tjerët, që Barbie perton vlerat islamike, Haneefah Adams, e cila i bën vetes rrobat e kukullës së saj të frymëzuar nga blogerët e mëdhenj të modës muslimane, shpreson këtu për të ilustruar “një univers tjetër kulturor dhe fetar” . Dhe për të përfunduar, cituar nga The Mirror, “për mua, është e rëndësishme që fëmijët myslimanë të ndjehen të vlefshëm, veçanërisht vajzat e vogla”.