Dikur, si shume kurbetqare, qe detyrimishte e leshoi Kosoven si pasoje e dhunes nga agresori serb, e gjeti veten ne Suedi ku veproi, punoi jo vetem per vete dhe familjen, por kontribuoi edhe per qeshtjen kombtare, krijoi pasuri te cilen nuk e hargjoi neper lukse ne perendim, por u kthye bashke me pasurine e tij ta ndertoje Republiken e re, ta ndertoje Kosoven, si amanet brez pas brezi. Eshte ky Sabri Maxhuni Novosella, drejtori i banjave sheruese me moderne ne ballkan i cili pushuesve perpos qe ju ofron sherbime shendetsore nga mjeket me te mire qe ia bashkangjite ujit natyror te Zotit, z. Novosella, ky punetor i madhe ka ngritur edhe fermen e tij ku me produktet e saj, u sherben pushuesve te banjave te tij me ushqim bio.

Ne 42 hektar toke, prone e z. Novosella ne Sllatine te Vitise, gjinden 4 ferma bagetishe, 6 sera perimesh, 6 hektar frutash, te gjitha keto te dedikuara per pushuesit e banjave “NENA NAILE”

Risi kesaj rradhe nga z. Novosella eshte se ka vendosur qe te zgjeroj, ai ka vendosur qe truallin e tij te mos e le “batall”, ka vendosur qe ta mbjell me fidanet e drurit me te kerkuar te kohes, 30 hektar te tokes se tij, z. Novosella ka vendosur t’ia dedikoj drurit “PAULOWINA”, nga i cili ne 10 vjeqarin e pare pret te perfitoje miliona euro, rrjedhimishte te punesoj qindra te rinje e te reja kosovare, per cka z. Novosella njihet se eshte specialist.

Ai, sot ne banjat, fermat, serat e bizneset tjera gjitheandej Republikes se Kosoves dhe Shqiperise ka te punesuar qindra shqiptare te cilet mbajne te kenaqur familjet e tyre me te ardhurat nga puna qe bejne per z. Novosella.