Rrezohet qeveria e Kosovës. Shqiptaret ne Zvicer dhe diaspore festojne rënien e mafias politike ne krye te shtetit të Kosovës

Prishtinë, 10 maj -Deputetët e Kuvendit të Kosovës me iciativen e NISMA-s në përkrahje te VLAN-it kanë votuar për rrëzimin e Qeverisë së Kosovës (Hashim Thcit-PDK dhe Isda Mustafes-LDK) ku ky i fundit e kishte tradhtuar para tri vitesh opoziten, duke ju bashkuar Hashim Thacit qe para koalicionit dhe sot ne pralametn LDK i qunain kriminelë. Gjestin e Isa Mustafes ndaj VLANI-t dhe kthimin e tij nga PDK “armiqte” e perbetuar te partise se Rugovës, qytetaret e Kosoves e konsideruar tradhti ndaj opozites dhe tradheti kombëtare. Deputetët me vota 78 për, 34 kundër dhe 3 abstenim kanë vendosur që “kjo Qeveri të shkojë në shtëpi”, njofion agjencia e lajmeve “Presheva Jonë”

Shqiptaret ne Zvicër dhe diaspore festojne rrezimin e qeverisë Kosoves te drejtuar nga mafia politike

Rrezimit te kësaj qeveria e cila ne krye te shteti gjendej mafia politike e zhytur në korrupcion dhe krim te organizuar, eshte mirëprituir nga komuniteti kosovar ne Zvicer dhe diaspora shqiptare te cilet kishin humbur edhe besimin për te investuar ne shtetin e tyre e cila qeveri edhe kishte zbrazur Kosovën nga te rinjt duke provokuar eksod te madhe si pasoje e papunesisë dhe paperspektives në rajon. Ky eksod i viteve te fundit u pa edhe nga shtimi i numrit te emigrantëve kosovarë në Zvicër dhe vendeve te BE-së , njofton agjencia e lajmeve “Presheva Jonë.

Ata në seancën e sotme, pas një debati të gjatë kanë vendosur për në lidhje me mocionin e opozitës për mosbesimin e Qeverisë. Mocioni nuk do të kalonte po mos të kishte votat e deputetëve të PDK-së.

Seanca në shumicën e kohës kaloi me akuza në mes deputetëve të koalicionit PDK-LDK.

Ky mocion ka nisur nga Nisma për Kosovës, dhe është nënshkruar nga opozita, disa deputet të komuniteteve jo shumicë dhe disa deputetë të PDK-së.

Vazhdon debati, Quni-Veselit e Thaçit: Ju më bëni të qëndroj në parlament, derisa t’i shoh prapa grilave

Deputeti nga radhët e LDK-së, Anton Quni ka hedhur akuza të rënda ndaj PDK-së, duke thënë se ka dashur të dorëhiqet nga politika, por po qëndron për shkak të Veselit dhe Thaçit.

