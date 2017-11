Krejt shqiptaret ne Lugine e kane marrur vesh se Ilir Meta viziton Medvegjën, por jo edhe Riza, Ardita, Shaipi e Shqiprimit te cilet ende asnje fjalë, as cic-mic për ketë vizitë historike?!

“Presheva jonë” si zakonisht ishte mediumi i pare shqiptare qe dha “myzhden” për viziten e presidneit shqiptar Ilir Meta ne Medvegje duek ju referuar burimeve nga kabineti i presidentit shqiptar. Pas 3-4 dite me vonse lajmin e dhane edhe disa portale sereb. Bile Kryetari i Partisë për Veprim Demokratik Riza Halimi flake pe rgoje paska qitur ne mediat serbe, i cili sot ju paska kajt se per kete vizite te paret te Shqiperisë nuk me kane ftuar, cka nuk paska marrrur ftese zyrtare, bashke me disa lider tjere te njohur si te afert me Beogradin. Halimi paska thene atyre se lajmin per kete vizite e paska mësuar përmes agjencise se lajmeve “Presheva Jonë”.

“Presheva Jonë” Zbulon pse nuk u ftuan ne Medevgjë Riza Halimi, Ardita Sinani, Shaip Kamberi, Shqipërim Arifi..

Shume lider e personalite shqiptare kane marrur ftesa per viziten e presidenit shqiptar ne Medevgjë, por jo edhe Riza Halimi, Ardita Sinani apo Shqiperim Arfii qe njiheen në Presheve si te afert me Beogrdait. Riza Halimi flakë per goje pse spaska marrë ftese per viziten e presidentit shqiptar Ilir Meta ne Medvegjë. Se pse Riza Halimi, Ardita Sinani, Sahip Kamberi apo Shqiperim Arifi skane marrur fetse zyrtare per prtijen e presidentit shqiptare ne Medvegjë, nje zyrtar nga Medvegja ka pohuar sot per agjencine e lajmeve “Presheva Jonë” se “vallahi na shpesh i kemi thirre ata te Preshvës, por tybe na kane refuzuar duke u arsyetuar se larg pak Medvegja ose nuk mundemi se jemi te zene ne udhëtim zyrtar në Beograd. Edhe kesaj radhe na shkoj mendja mos jane ne Beograd dhe per ate edhe nuk i kemi ftuar qe mos me i lodhe se Medvegja nime pak larg..”

Ilir Meta, pas Nuishanit, është presidenti i dyte shqiptar që viziton Lugine e Presheves.

Pas vizitës, që ia bëri Bujar Nishani sdi president Lugines se Preshevës më 7 mars të këtij viti (ku medegjasit mbeten pak me vajë) vizita e presidentit Meta padyshim, se është historike. Sidoqofte medevegjasit se shpejti do te jene me presidenti shqiptar Ilri Meten, nuk eshte edhe aq me rendesi se kure, zyrtarisht apo privatisht, ka shkruar agjencia e lajmeve “Presheva Jonë”

Mesohet se presidenti shqiptar gjate kesaj vizite ne Medvegje i cili do te pritet nga qytetaret e saj, do te vizitoj kete qytet thjesht per qejf për ta ngrenë nje fli dhe per te biseduar me mdevegjasi për hallet e tyre qe sigurisht do te pritet edhe nga autoritet lokale në rajon.

Do thkesuar se Medvegja si viktime e spastrimeve etnike nga Boegrad, aktulaisht ka 7000 banore, prjet tyre vetem 520 shqiptare qe dikur ishin shumice.