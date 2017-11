Ne sondazhin te cilin e kemi publikuar dje ne portalin tone, me pyetjen te cilin ia kemi drejtuar lexuesve tane, se kujt ia besojne voten per te udhehequr me Presheven ne 2 vjetet e mbetura, deri me tani jane pergjigjur mbi 430 qytetare te cilet, sipas rezultatit qe kemi marre, na kane lene te kuptojme se jane te deshpruar dhe nuk jane te kenaqur me pritshmerit nga “ALTERNATIVA”, te cilen ne zgjedhjet e kaluara, si “zgjua bletesh” vershuan dhe e perkrahen.

Ne do te vazhdojme me sondazhin edhe ne ditet ne vazhdim, nderkohe me poshte po ua prezantojme rezultatet e deri tanishme, ku ju mund te vazhdoni te votoni…

Kujt do t'ia besoni votën tuaj për zgjedhjet e 24 Dhjetorit në Preshevë? Ragmi Mustafa - Partia Demokratike Shqiptare

Xhelal Mehmeti - Partia Demokratike

Sami Salihu - Lëvizja për Reforma

Ardita Sinani - Partia për Veprim Demokratik

Shqiprim Arifi - Alternativa për Ndryshim

Skender Destani - Bashkimi Demokratik i Luginës

Lista e Serbëve Shiko Rezultatin

Sipas rezultatit, po mundohemi tua paraqesim edhe numrin e keshilltareve te cilet u takojne subjekteve politike…