Preshevë, 6 gusht -Policia serbe e trafikut parta ca ditesh (2 gusht) ka ndalur në autostradën Beograd – Novi Sad nje veture me targave të Republikës së Kosovës, i cili ishte duke lëvizur me një shpejtësi prej afer 300 km7H (saktesisht 289km/h), kishte raprtuar agjencia e lajmeve “Presheva jonë”

Vetura shqiptarit qe flutronte ne autorstraden e Serbisë me shpejtësi sa te avionit

Ekipi nga interceptorë me ndihmën e ekipit të policisë nga Stara Pazova nuk e apten lehte kete vature te shiptarit ta zene iu cili vetoi si “bombe” neper autorstarden e Serbisë. Policia serbe me ne fund ka arritur për të ndaluar veturen e shptarit edhe ate fale nje stacioni te pagesave ndrshe perpak te flutoronte ne Hungari:-))

Ai ka gjetur se ajo është një shtetas i huaj me kombësi shqiptare, i cili ishte gjobitur 100.000 dinarë. (840 euro)

Sipas mediave serbe java qe shkoi internetin qe plasi me “klikime” dhe Like ishte “flutirumi” i shiptarit me veturne e tij ne autostraden e Serbise i cli kishtze shpejtesi teejet temadhe sa te avionit. Rekordi me klikime (Like) është ai i shqiptarit i cili në Serbi e shkeli gati në 300 km/h. Ai e kishte 289 km / h e saj ishin arsye mjaft të mjaftueshme për një diskutim të përgjithshëm se si ne sanksionojmë shoferët e huaj që shkelin rregulloret. Është e qartë se Serbia nuk është ende në sistemin evropian të ndëshkimit automatik të shoferëve të huaj dhe pa këtë, efekti i plotë i matjes së shpejtësisë mesatare në autostrada nuk ka kuptim të plotë. Sepse nëse fotografia në shtëpi dhe dënimi është e vlefshme për ne, sepse nuk është në dispozicion të autoriteteve gjyqësore të Serbisë për shkak të një protokolli që nuk është nënshkruar në nivelin më të lartë.