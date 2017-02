Reagon edhe komandant tjeter i UCPMB-së për do mirënjohje…

Preshevë, 3 shkurt -Pas reagimeve të shumta të veteranëve për shpërndarjen e “mirënjohjeve” që shpërndan njerëzit jokompetent, shumë prej veteranëve të luftës veten e ndjen sikur të harruar,e nënçmuar. Të nderuar Invalidë e Veteranë të luftës së UÇPMB-së. Këto mirënjohje janë vetëm një copë letër dhe përçarje në mesin e juaj të veteranëve. Këto janë shpërndarë nga njerëzit jo kompetent që fare nuk kanë të drejt, ka shkruar ne reagimine tij komandant “Bala” ish-luftera i UCPMB-së dukie reaguar permes aguencise se lajmeve “Persheva Jonë” rreth dhënies se disa mirënjohjjeve.

Jonuz Musliu ishte Kryetar i Këshillit Politik. Atij fare nuk i ka takuar të ndajë “mirënjohje” po ashtu dhe “HAXHIT”. Këto nuk mund të jenë valide por janë fallco, se aty kur u ndan fare nuk ishte ish-Komandanti i Përgjithshëm Shefket Musliu e zëvendës komandanti Mustaf Shaqiri “Shpëtimi” te cilëve ju takon ajo e drejt e jo këtyre. Po ashtu nuk janë te ftuar komandantet e zonave perfaqsuest e tyre. e as Komandantat me plag ne trup.

Mos perqani veteranët, ish luftaret e UCPMB-së. Meritat askush s’munden me t’ua mohoj atare !

Meritat askush s’munden me t’ua humb juve ushtareve të lirisë. Historia vanon, por një ditë e shkruan të vërtetën. Këto mirënjohje kanë bërë një përçarje në mes të veteranëve e siç po duket dikush po i bën me vetëdije, për ta pare veten se sa veteran i kanë pas tyre. Dhe për të i shtyre në mes veti, në përçarje veteranët Ushtarë, e ish komandantet ku mbetën u detyruan të largohen nga vendlindjet e tyre, për ti ikur burgosjeve me prapavijë politike, ushtarët e lirisë mbi 90% u detyruan të largohen nga provokimet e xhandarmerisë Serbe, të cilët hyn në çdo fshat me autoblinda vetëm për ta acaruar situatën dhe për të mbjell frik te qytetarët. U shpërndan gjithë ka, në Kosove kemi numrin ma të madhe të veteraneve që nuk janë të punësuar, nuk munden të ia dalin të mbajnë familjet e tyre, shumica prej tyre nuk kanë të ardhura as për të mbijetuar, as për sëmundjet e tyre për të blerjen e barnave! Kurse këta kapadai mirë ia kanë ngjit për veti, shumë mirë kanë ditë secili prej tyre jeton në luks, etj., etj. .

S’mundem fare të ju kuptojmë përse mundoheni të manipuloni me veteranë e t`i shtini në përçarje në mes veti. . Jeni ka gaboheni rend. . Ne i njohim shumicën e tyre që kanë marr mirënjohje, disave fare s’ju ka takuar se s’kanë qenë fare ushtar, kurse shumë prej tyre meritojnë shumë ma shumë se këto mirënjohje. . Këto mirënjohje janë fallco,kopje dhe shumica e tyre i kanë gabuar në shkrim qëllimisht. Po ashtu askund nuk figuron emri i kryetarit të OVL –UÇPMB-së, figuron një nënshkrim i “Hasan Fazlis”. . I bëjë ftesë ish-Komandantit të Përgjithshëm Shefket Musliut e zëvendës komandantit Mustaf Shaqirit, të dalin haptas dhe ti shpallin të pavlefshme këto mirënjohje, se dhe vetë komandanti Shefketi e dinë që këto janë ndarë ilegalisht! . Po që nuk shpallen të pavlefshme apo të ndahen nga vetë Shefketi, për të gjitha zonat. Po që nuk e bën atëherë çdo komandant zone në veçanti ne do të shpërndajmë në emrin tim .Pastaj mos u çoni me deklarata e telefona te thirrni disa qyqar dhe te thoni qe Bala po pretendon te bej përçarje,siç dini ju te etiketoni e veten ta ngritni ta beni Hero.Siq keni ber gjer me tani.! . Ne emrin tim personal, e të Zonës Operative Lluçanë Brigada 111 “Fatmir Ibishi” do t`i i shpërndajë ne ketë muaj ne rast se nuk shpallen te pavlefshme,apo te ju ndahen gjer ne ushtarin e fundit! . Me respekt Bajram Arifi . Ish Komandant “Bala” Invalid lufte . Zona Operative Lluçan