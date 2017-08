“Pa uje ‘ska jetë..” Shyqyr qe nuk eshte bash qashtu, ndryshe krejt qyteraret e Preshevës dhe Bujanocit duhet me i shti n’dhe…” kane thene sot për agejncine elajemeve “Persheva jonë” didsa qytetaret te Lugfines te cilet jane ankuar se nuk kane pike uji as pe rr ilaq ne keto dite vape..

Qyetetaret e Lugines se Preshevës, sidomos ato të banuara me shqiptare jane ne hallete madhe per uje te pijshjme ne këte sezon veror, vape e madhe ku rajoni eshte ballafaquar me temperatura te larta trpikale q enuk mabhet mendë. Kurse uje nuk gjendet as per ilaq, eshte ky problemi aktual qe prekupon qytetaret e Presheves dhe Bujanocit qe s duiket nuk esthe problem i patronave të këtyre dy komunave Ardita Sinanit dhe Shaip Kamberit te cilet nuk dihet se ku e kane rrase kryet, ne cilin det jane duke u flladiur. Bash me qene problem sigurisht do te kishte edhe uje te pijshëm, shkruan agjencia e lajmeve “Presheva jonë”



Për shkak të rritjes së konsumit në Preshevë e Bujanoc janë ende në fuqi kufizimet e ujit që filloi në korrik dhe uji është në orar jashtë për gjashtë orë, tha Menaxheri teknik i nje kompanie publike te komunalise Ilir Taipi.

Taipi tha se rritjen e konsumit të ujit vjen në fshatrat që janë të lidhura me rrjetin e ujit, të cilat janë kufizimet efektive të ujit dhe ky eshte shkaku pse nuk ka në Bujanoc.

Komuna e Bujancoit deri tani ka dërguar cisterna uji vetëm në fshatrat serbe përreth manastirit të Sveti Prohor Pqinjski etj..

Ndyshe nga nje anketre reprotreve te aghjencinse se lajemeve “Presheva jonë ne terene me qytetaret, ata thoine se në hall tr amdhe per je pike uje në Presheve dhe Bujanoc. “”Skemi vlla uje as me ta la gjenazan..zoti i marroft kta komunart tane, si pota marrin voten , ma s’po jav ndien per neve..” thone disa nena shqiptare te cilat kishin dalur ne per lumenje e puse me shishe plastike e knata nder sjetulla si pas luftes se dyte botere para 40 e 70 vjetëve ?! ne vendet malore, per te mbushur uje bile per femijet apo per te ndrequr sillen e darkën. “Shyqyr qe sjem ne Ramazan, se gjysa e njerezve kishin vdekur pak nga zhegu e pak nga mungesa e ujti qe na e kane ndalur keta komunalite tanë..” thote plaku 76 vjet mixha Agush nga Bujanoca i cili i nemi keq, por nuk ja publikuam..