Qou Vadis dialogu Beograd-Prishtine prish e ndreq (“sruši-ruši”) Serbia edhe dhjetë vjet (ka me lujt tashak) ka ma ja “hanger” Kosovës, kështu me trena, e me mure

Një ekspert në Bruksel i ka thëne gazetarit te agjencise se lajmeve “Presheva jonë” se “kjo puna provokimeve serbe, e murit ka me zgjat edhe shume vjet. Serbia edhe dhjetë vjet do tja humb kështu Kosovës me trena e me mure prish e ndreq. Këto lojëra pa kuifj të serbëve ne Veri nëstilin “sruši-ruši”do t’i bëjnë edhe për qellim Prishtines që Kosova të harrojë shqiptaret e Luginës së Preshevës “

Preshevë, 5 shkurt -Dy ekskavatorëve iu kanë dashur vetëm një orë për ta rrënuar murin e ndërtuar në Mitrovicën e veriut. Derisa u tha se nuk do të ketë mure në atë pjesë, është paralajmëruar edhe hapja e urës që lidhë jugun dhe veriun. Pse qeveritarët heshin, nuk e pershëndesin rrezimin e këtij muri, sikur me rastin e ndaljes se trenit? Duke se as ata vet nuk jan kah e dijne se cfare do te pjelle pas ketij muri?!, Polli cfare polli me heqjen e murit te sotem ne Motriovice qeevria e Thacit-Mustzafes per mermentin e kane la veten papa popullit”, kurse javen tjeter pritet ta “shperljane” veten me nje mur tjeter te serbeve po ne ate vend disa pellmebe me te shkurt e disa hapa me andej, ku do te vajoj si gjtheherë flamuri serb, shkruan agjencia e lajmeve “Presheva Jonë”

Për trenin u muar vesh. Po murin vërtetë kush e hoqi n’Mitrovicë ? Pse qeveritarët heshin, nuk e pershëndesin?

Eskavatorët kanë përfunduar rrënimin e murit në Mitrovicë, mirëpo aty po ndodh diçka e pazakontë. Kurse qvritaret heshitn, ende askush nuk e pershëndet rrezikmin e ketij muriu, amdjer as ata qe e kerkuan te rrezohet?! Derisa pe rmuirn shtyhershin jui ti, por u e nadal trenin cka edhe Vucic nga Beogradi tha se une e nadala trenin ?!

“Dhe treni të vërtetë u kthye pa hyrë në Kosovë, duke e lënë Kosovën dhe politikanët serbë për të u shtyer me njëri-tjetrin se kush kishte urdhëruar në fakt kthimin e trenit..” ka shkruar sot gazeta brtanike “Foreign Policy” nje sjrkm me titull “Krimet e luftës, Muret dhe trena – një konflikt të ri qe po nis mes Kosovës dhe Serbisë” (“War Crimes, Walls and Trains – A New Conflict between Kosovo and Serbia?”)

Por, sipas analistit te agjencise së lajmeve “Presheva Jonë”qeveritaret kosovar, madje as Edita Tahiri nuk jane edhe aq entuziast te flain me deklarat , se paku ta pershndesin rrëzimin e këtij muri ne Mitovice sepse duke se as ata vet nuk jan kah e dijne se cfare do te pjelle pas ketij muri?!..

Ndryshe memdiat kosovare dhe serba kane shkruar se murin nuk e hoqi as Prishtina e as Beogradi, por NATO. Nje dite para vizite së shefit te NATO.-s Jens Stoltenberg ne Prishtinë Zyrtari i NATO-s për agjencine e lajmeve “Presheva Jonë” kishte deklaruar se: “Incidenti me murin dhe situata në veri të Kosovës është tejet shqetësuese”

Nga vendngjarja raportohet se në vendin ku qëndronte muri, madje në gjatësi edhe më të madhe po vendosen rrethoja alumini. Ndyshe një eskperte ne Bruksel, njohe si mire i zhvillimeve ne ballkan i ka thëne gazetarit te agjencise se lajmeve "Presheva jonë" se "kjo puna e provokimeve serbe, e trenave, murve ka me zgjat edhe shume vjet. Serbia edhe dhjetë vjet do tja humb kështu Kosovës me trena e me mure prish e ndreq. Këto lojëra pa kuifj të serbëve ne Veri nëstilin "sruši-ruši"do t'i bëjnë edhe për qellim Prishtines që Kosova të harrojë shqiptaret e Luginës së Preshevës "

Ende nuk dihet qëllimi i izolimit të asaj pjesë që ndanë Mitrovicën Veriore me Kosovës, mirëpo dihet se kryetari i Komunës Veriore të Mitrovicës, Goran Rakiq, ka thënë se në marrëveshjen për rrënimin e murit është i përfshirë edhe ngritja e një muri tjetër vetëm 2 metra larg murit paraprak.

Po cka fshihet pas trenave dhe mureve pervec titujve te gazetave se ato jane provokative.. Vertete Serbia a eshte e interesuar qe ndërtoj mujre apo te fus trena me mbishkirme “Kosova eshte Serbi”?! Sigutisht se jo asnjera e as tjetra, por sipas analistit te agjencise së lajmeve “Presheva Jonë” keto Beogradi i bene qëllimisht te cilat prishje e ndreqje do te zgjasin ndoshta edhe dhjete vjet vetem e vetem per t ja marrru kohen Kosoves.

-Pse Kosova te loboj apo te merret me ingrime evropiane dhe nderkombëtere, ma mir te merret me Serbinë, ky eshte synimi Boegradit e cila me keto provokime ne stilin prish-ndreq e ka ndermend te bllokoj proceset ne Kosovë. Besa edhe perisdencnës dhe qeverise esë Kosovës keto lojra pa kufije sikur me dialogun po i konvenon, pse jo shtit lart popshte ne cdo jane Prshtine via Bruksel he Uahsngton ne emer te lobimit apo te dfilaogut te birsht i cili e ka lene Kosovne mbrapa qe 17 vjet “clirmim”. Keto lojta te Prishtinës me Beogradin ne stilin cici-mici duket se ju konvenon ndokujt, me qellim te c’ortientimit te krizes se probemeve te brendshme ne Kosovë me disa ceshtje mjaft sderioze dhe me mjeft interes kombëtar, nga ajo e integrimeve, libarelizimit, lobimit, korrupcioni, vasret me sveti me motive poltike nga kundershta politik dhe papunesia, padyshim se pu ju zgjat jetë kesaj qeveria dhe prisdencës te etur për pushtet.