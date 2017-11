Ne kohen kur gazetari nga Presheva punonte, raportonte nga OKB, Gjeneva Top Cannel per shqiptaret ne ballkan ishte televizoni me i fuqishem, me prestigjioz ne historine e tv shqiptare, qa jo rastsisht shumekush e quante nje “CNN shqiptar”

Nefail Maliqi nje veteran i gazetarise shqiptare, nga BBC, DW në TOP Channel dhe se fundit gazetar i “Presheva Jonë” dhe mediave zvicerane

Qe kur u largua nga Top Channel gazetarin ndekrombetar nga Gjeneva, ky tv nuk e ke me ket shkelqim qe si duket qe athere u muar ne “mesysh” ky TV dhe plasen aty sherre e aferash te ndrysheme, deri tek ajo e njohur e Sokol Ballen, cka me me fund edhe e shkarkuan. Nefail Maliqi u largu s enuk mud gta durnote censuren dhe pse perkrahte sa oziten po aq edhe opoziten, kur shefat e asaj kohe kerkonin te injrohej opozita. Mbedseti me shporse se drejotri i ri Endri Xhafo, i cli vbjen me nej perogje dh profesionalizem do tza es ne bine ket medum dhe tja kljej imazhin qe kishte dikur , ne ato kohe kur ishte edhe ai ne Top Cannel dhe Nefail Maliqi. Do perkujtua se gazetari i mirënjohur Nefail Maliqi zëri dhe puna e tij prfesionale , krrekt edhe e shpetje ihste ekrkuar nga TVSHkupi, BBC, DW, Bota Sot, ATSH në TOP Channel me te cilat mediume raportoi me vite te tera nga Zvicra, selia e OKB-së ne Gjenevë dhe Qeveria Zvicerane (DFAE) ne Bernë.

Z.Maliqi, sot eshte gazetar, redaktor per marëdhenie nderkombëatre ne agjencine kombëtare “Presheva Jonë”, njëkohesisht kryetar i nje shoqtate nderkombëatre për gazeter shqiptare ne Zvicer dhe Evroipë. Ai bashkepunon pos me “Presheva Jonë” edhe me Tribune de Genève” dhe media tejra zvicerane. Do perkujtuar se agejncia elajemeev “Pesheva Jone¨” ztashme si nej lodire mediale n ballkan ehste mediuimi m ei cituar shopatre ne medit zvcera dhe te huaja.

Mesohet nga mediatshuptare se Top Channel sot ka shkarkuar nga detyra drejtorin e informacionit Sokol Balla. Në vend të tij, mëson newsbomb.al është emëruar Endri Xhafo, i larguar 2 muaj më parë nga ABC News për t’u bërë pjesë e Top Channel.

Xhafo do të mbajë detyrën e drejtorit të Informacionit deri në një urdhër të dytë, që do pasohet me një mbledhje bordi.

Ende nuk është e qartë se çfarë ka ndodhur mes Sokol Ballës dhe bordit drejtues. Sakaq, nga “Top Story” Ballës nuk i është kërkuar të lëvizë por mbetet për t’u zbuluar vendimi që do marrë ish-drejtori tashmë për emisionin e tij.

Ne foto: Gazetari yne ne zyraen e redkaise se “Presheva Jonë” ne Komebet e Bashkuara ne Gjenevë me “Miss Kosova Univers”