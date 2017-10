Bujanoc – Liderët e Lugines nisin fushaten parazgejdhore. Ata “distancohen” nga qeveritaret serbe deri në zgjedhje duke ju bashkangjitur ambasadorëve “Miqtë e Jugut” (“Prijatelji juga”) me skatesisht “miqve te Serbise Jugopre)m, njfton agjencia e lajmeve “Presheva Jonë”

Me konkretisht pushtetaret lokal te njohur deri tash pro Boegradit meqe ishin ne koalicion me qeverione serbe, duket se ta ne prag te zgjehdjeve loklale jane distancuar nga kjo qeveri” dhe po i “bashkohen” perkohesisht deri ne zgjedhje ambasadorëve “Miqtë e Jugut” (“Prijatelji juga”) me skatesisht “miqve te Serbise Jugopre) pamvaresisht se lideret nga Lugina shpesh ne Prishtine e quajne “Kosovë Lindore”?! , shkruan agjencia e lajmeve “Presheva Jonë”

Mesohet se nej taskim i tille me ambasadorët dhe pushtetaret lokal nga Lugina e Preshevës në këto fusha të ndodhë më 19 tetor në Beograd. Kurse burimet diplomatike te agjencise se lajmeve “Presheva Jonë” njoftojne se te nesermen nje delegacion nga Bujanoca do te gjenden urgjen ne kabinetin e kryeministres serbe Anna Brnabic sigurisht jo për flamurin, për kthimin e lapidarit te UCPMB-së apo per tesktet shkollore e as për zbulimin e vrasjeve te intelekaaleve dhe biznismeneve (Nebi Neza apo ing.Jusuf Azizi, deputet nga radhet e PVD-së) por per mundesinë se si ty hyjne serish ne pushtet, pas kercnimeve te fundit me protesta te patronit te PVD-së Riza Halimit ne adrese te Beogradit, drejtuar qeverise serbe: Ose me neve (PVD) ose me Shqiperimin !

Më herët shefi i PVD-së Riza Halimi njoftoi se nëse nuk janë planifikuar zgjedhje lokale shtesë deri më 14 nëntor, kjo parti e cilka humbi zgjedhjet e fundit fiasko (e treta me radhe) do të organizojë protesta në Preshevë.