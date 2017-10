Ne vendet e civilizurapor edhe ne Serbi shpesh vendi apoqytetet, komunat shapllin dite zi me rastin e n ndonje tragjedie.

Tragjendia e fundit qe nga nje akident ne Austri shkaktoi tri viktima te nje familje Ymeri nga Rainca e Presheves ka shokuar Luginen. Dihet roli i diaspores shqipater ne Preshevë. Dhe mu poe rkte rolo dhe kontriobut te mergimtareve edhe pse komuna e Presheves e as ajo e Bujanoocit deri sot nuk kane bere asgje per keta mergimtare (pos qe kan mbledhur para nga ta) e mertojne ndoshta nje dite te zie, duke shpallur nga Presheva per vitkimat, ka shrkuar agjencia e lajmeve “Presheva jonë”

Disa studente dhe intelektualë nga Rainca dhe Presheva i kane deklaruar agjencise se lajmeve “Presheva Jonë” se “nga keta kumunali qe ju intertson vetem pushteti mos poritni gjë o vllazni, sepse ne Lugine ka ndodhur edhe me heret targjendi dhe vdekje te shume te rinjvedhe kurre nuk ka nderuar as s ka shpallur dite te zi kom una per viktimat.

Po ashtu Presheva ishte ne shok para dy-tri vitesh (nentor 2014) nga aksidenti tragjik në aksin Kukës-Morinë ku humen jeten tre anetare te nje familje nga Presheva. Do përkujtuiar tragjedine e Familjes Rexhepi ne vitet 70-ta kur u shjkatuan kater vitkima ne Danimarke te cilet u dhezen ne nje banese dhe per cudi Presheva kurre nuk ka shpallur dite zie?! Kurse per keso tregjdi ne Serbui Boegrdai shapll dite zie. Nga kjo del se serb vlene me shume se nje shqiptar apo lideret tane nuk i vlerësojne, rrespektojne shqiptaret ne këte rast mergimtaret, ata i duan vetem te gjallë, kur kane para?!

Merre me mend vet parti a e PVD-së e Riza Halimit nuk ka bere dite zie apo nuk ka kërkuar nga komuna e Pesheves per te shpallur dite zie për vrasjen e deputeti te tyre ing.Isuf Azizit apo hmnaisti dhe biuznismenit tjeter Nebi Nezes te cile cilet u zhdukuen pa shenjë pa dokë?! Neswe komuina, lidertete partive nuk bene asgje per biznsment e ytre, deputet apo heronj e kombit, tash, shtrohet pyetja cfare mund te pritesh nga komuna per tragjedi tjera?!

Per fund nga gabimet apo te këqijat njeriu duhet te marre mesim. Pse ta zeme nga sot tmos korrigjohemi dhe te shpallim dite zie komuna e Presheves per humbjen tragjike te vëllezërve dhe motrave tona nga Rainca?!..te cilet kishin shkuar ne Gjermani per te fituar gojen e bukës (për idare)…