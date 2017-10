Preshevë, 17 tetor -Ministri i Drejtësisë së Republikës së Kosovës, Abelard Tahiri, neser do të zhvilloj një vizitë zyrtare në komunën e Bujanocit, ka mesuar agjencia e lajmeve “Presheva jonë” nga burimet e qeverise kosovare.

Tahiri pritet të takohet me lidere dhe përfaqësues të partive politike shqiptare të Luginës së Preshevës. Ne fakt qytetaret e Lugines së Presheves kane shprehur nje cik habine dhe dyshimin rreth kesaj vizite te nje minisri te drejtesisë (?!) Qyteret e Lugines njeziet pyesinpse bash nje minisiter i drejtesise ne Preshevë (?!) mos valle ka me marr apo me me lënë ndonje dosje ndonje “sekseri” te Beogradit?! Pse ne Preshevë jo nje ministër i arsimit apo ekonomise ta zeme, cka ka nevoje Lugina?.. Analistet preshevar i aknme then agjencise s elajemeve “Presheva jonë” se kjo vizite e minsirit kosvar te drejtësisë ne Luginë mund te kete lidhje edhe me pergatitje e terrenit, pas premtimit te kryeministrit Haradinajt për agjecine e lajmeve “Presheva jonë” për të “paisur me pasaporta kosovare shqiptaret e Lugines” apo per zgjedhjet e statusit te “azilanteve” shqiptareve te ikur nga Lugina në Kosovë, kryesisht ne Gjilan dhe Fushe-Kosovë?

Pse bash nje minsiter i drejtesise nga Kosova (i PDK-së se Thacit) në Preshevë? Megjithse Tahiri nuk eshte i pari zyrtar i PDK-së qe hane ne Preshevë deri tash ne Presheve meqe para tij kane hyre minsitra e deputet tjere (PDK-së) pa asnje therer ne kembë si Vlora Citaku apo Ganimete Musliu. Apo ndoshta kjo vizite behet vetem per te testuar Serbine se a po i njeh minisitrat e Haradinajt. Sidoqfte SUP-i serb nese e lëshojne te hyjne ministrin kosovar mirë, po nese nuk e lëshojne edhe më mire, se behet pak zhurme ne media, ka shkruar ne fund agjencia e lajmeve “Presheva jonë”