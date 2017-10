Shaip Kamberi, zvendes shef i PVD-së ju ka drejtua me një shkrim Shqiprim Arifit lidhur me situatën e krijuar politike ne Preshevë. Kamberi ju paska drejtuar me keto fjalë homologut të tij shqiptar me keto fjlaë “Dy ditë me radhë duke përdorur metoda të fabrikimit të të vërtetave, në Facebok, qoftë përmes deklarimeve personale, qoftë përmes sponsorimeve të “miqve” , po mundohesh me kriju një opinion të rrejshëm për veten dhe “ndryshimin” që po i sjell Preshevës, në prak të caktimit të datës së mbajtjes së zgjedhjeve lokale në këtë komunë.”

Pse Shaip Kamberi nuk i shkruan Serbovicit por Shqiperimit?!

Sidoqofte qytetaret jo vetme te Bujanoces por edhe te Preshevës kane deshire te dijne se Shaipi mos eshte shpërngulur nga Bujanoca ne Preshevë qe bajagi eshte bere merak per ket te fundit? Nëse eshte ende ne Bujanoc, pse ai nuk i shkruan kryetarëve serb te Vranjes apo Medvegjës ku atje shiptaret jane te diskirminuar, por këtij shiptarit me emrin Shqiperim?! Letra nrmalisht duhet t’i shkruaj Ardita qe ky Shqiperim ja hoqi torten nga goja, ama këtij tjetrit nga Bujanoca, Shaipit cka i hiqi se, apo po e prit arushen n’kojshi?!..

Pse jo Ardita, po Shaipi nga Bujanoca i shkruan Shqiperimit në Preshevë te cilin deri dja e nate vetëm nata e kishte orrtak dhe parnter me te ” besueshëm”?! Apo ndoshta Riza eshte i sëmure (i ka ra naj grip) dhe ska kush t’ja shkruaj letrat Arditës ? Nese ështe ashtu, at’here tjeter punë, sepse nuk eshte mire qe ky Shaipi Kamberi t’ja cenoj “integritetin territorial” Preshevës sepse njëfare menyre edhe kreun e PVD-së ne Presheve e qet koxha si poshte, sikur e pranoje Shqiperim Arifin per kryetar apo nuk po ditkan me shkrujt kush aty nje letër?! Hece biri n’fije?!