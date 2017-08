Presidentja dhe dilomatja zvicerane (mars 2008) ne Prishtine e shoqeruar nga publicisti dhe gazetari yne nderkombëtar në Gjenevë Nefail Maliqi me rastin e hapjes (inaugurimit) te ambasades zvicerane në Kosovë. (20Minutes, Blick, NZZ, Tribune de Genève: L’agence presse albanais «Presheva Jonë» avait lancé l’idée de nommer «Calmy-Rey» une place de Pristina)

Prishtinë, 3 korrik -Një pllakë në nderim të Micheline Calmy-Rey u përurua të enjten në Viti, Kosovë, për të përshëndetur rolin e ish-kreut të diplomacisë zvicerane për pavarësinë e vendit, shpalli në vitin 2008. Kjo mirënjiohje vjen pas propozimit te agjencise s elajemeve “Persheva jonë” para ca vitesh e cila kishte kërkuar nga autoeritet e Prishtines te pertrijnë emrin e znj.Clamy-Rey duke i vene emrin e saj ndonje rruge, sheshi apo ne ndonje pllakate.

Me kete Pllakte me mbishkimin e mkeshes e Kosoves, se shqiptareve, diplamates zvicerane “MERCI MADAME MICHELINE CALMY-REY POUR LE KOSOVË” mund te thuhet se esahte realizuar ideja dhe deshira e “Presheva jonë” per Micheline Calmyx-Rey ne Kosovë e propozuar vite me parë.

Do perkujtuar se Agjencia informative kombëtare “Preshevë Jone” pas shpalljes presidenten e Zvicrës “PERSONALITET I VITIT 2011” në vitin 2012 po ashtu propozon institucioneve të Kosovës që ditëve të ardhshm të vejnë emrin e presidentes aktuale të Zvicrës Micheline Calmy-Rey të ndonjë rruge apo sheshi në Prishtinë apo Kosovë, në shenjë falemnderimi dhe mirënhoje si mikeshë e Kosovës dhe shqiptarëve. Kete ide gazetari “Presheva jonë” ne OKB Nefail Maliqi e kishte inicuare edhe me kryetarin e Vitisë Sokol Halitin ne Gjeneve dhe Viti. Me këte rast redaksia ka pershëdetur kryetarin e Vitisë te cilet nuk harruan dhe jane mirënjohes ndaj miqëve tane zviceran dhe ndërkombëtar qe ndihmuan pamvarësine e Kosovës dhe popullin shqiptar.

( “L’agence d’information kosovare «Presheva Jonë», basée à Genève, avait lancé l’idée de nommer «Calmy-Rey» une place de Pristina en hommage au soutien de la conseillère fédérale démissionnaire pour l’indépendance du pays. Cette proposition vient d’être acceptée par le gouvernement kosovar.“) Calmy-Rey e famshme ne Prishinë..ne hotelin e Pacollit në “Swiss Diamond” në Prishtinë: Sa kisha rrespekt per presidenitn Rugova aq kam sot kam rrespekt per Kosovërn!

Komuna e Vitisë, nga e cila shumë kosovarë janë të vendosur në Gjenevë, zbuloi një pllakë në emër të Micheline Calmy-Rey. Qëllimi? Të falënderoj ish-Këshilltarin Federal për Çështjet e Jashtme (2003-2011) për angazhimin e saj në Kosovë. Pozicioni i tij në favor të pavarësisë së vendit, ndonjëherë kritikuar në Zvicër, e bëri atë të famshëm në Prishtinë.

“Ne ishim të parët që flitnim me Këshillin e Sigurimit të OKB-së për pavarësinë e Kosovës. Unë ngrita dorën dhe shpjegova argumentet e Zvicrës (…) dhe Shtetet e Bashkuara e kanë përkrahur këtë qëndrim, “kujton Gjeneva, e cila u kundërshtua nga Rusia dhe Spanja.

Nëntë vjet pas shpalljes së pavarësisë, Konfederata ende mbështet zhvillimin e vendit, të mbërthyer në një krizë ekonomike dhe politike. Misioni ushtarak i Swisscoy, i cili momentalisht ka një maksimum prej 235 trupash, duhet të vazhdojë të punojë për stabilitetin e Kosovës deri në fund të vitit 2020.