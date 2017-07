Preshevë – “Zoti Ismail Kadare i di këto të vërteta, apo së paku disa nga to, por ai në vazhdimësi po i sulmon myslimanët dhe po thërret që ne t’i kthehemi të kaluarës, e që kjo i bije të kthehemi në paganizëm, edhe pse këtë nuk e ka për qëllim zotëria në fjalë. Ne duam që Zoti ta drejtoi Ismalj Kadaren e ta udhëzojë atë në rrugën e vërtet, e mos të vdes me këtë bindje. Amin. !..” ka pohuar në fund imami nga Prishtina Prof. Dr.Krasniqi duke shtuar se, “jam i gatshëm një duel me Kadarenë në TV me temë debati pse ai mendon se shqiptarët paskan pranuar Islamin me dhunë dhe pse s’është e vërtetë ajo hipotezë”, ka deklaruar imam Shefqet Krasniqi për agjencinë e lajmeve “Presheva jonë”.



“Ne Ismail Kadarenë e respektojmë si një intelektual shqiptar me famë të madhe, por me të nuk mund të jemi dakord në disa gjëra, e ndër to edhe kjo se Osmanjlinjtë e paskan përhapur fenë Islame me dhunë apo shqiptaret nuk e kanë dashur fenë Islame dhe ata e paskan pranuar me dhunë. Asnjëherë nuk është e vërtet e as që ka mundësi që jo vetëm osmanlinjtë, por as arabët më herët dhe as askush nuk mund e as që ka të drejt ti konvertoi njerëzit me dhunë në Islam” ka thene dr.Krasniqi.