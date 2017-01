Presidentja e Zvicrës Doris Leuthard në Davos takon kryeministrin serb Vucic

Davos, 17 janar -Presidentja e Zvicrës Doris Lojtard si nikoqire Forumit Nderkombëtar Ekonomiko-Politik ne Davos ne kuder te shume takimeve ajo sot ka biseduar edhe me Kryeministrin serb Aleksandar Vuçiç me të cilin ka biseduar për marrëdhëniet bilaterale, marredheniet fqinjore te Serbise me vendet ne ballkan, njofton Tanjug.

Kryeministri Aleksandar Vuçiç u takua sot në Davos me Presidentin e Zvicrës Doris Lojtard, me të cilin ka biseduar për marrëdhëniet bilaterale, rritjen e investimeve zvicerane, si dhe mbështetjen e Zvicrës në sistemin arsimor të dyfishtë.

Vuçiq ka theksuar se Serbia i kushton rëndësi të madhe për nxitjen e bashkëpunimit midis dy vendeve në të gjitha fushat, sidomos në ekonomi dhe arsim.

Vuçiç dhe Boer në vazhdimin e operacioneve në Serbi Delhaize Ahold.

Vuçiç në Forumin Ekonomik Botëror në Davos u takua me drejtorin ekzekutiv të kompanisë Ahold Delhaize Dirk Boer, me të cilin ka biseduar për vazhdimin e operacioneve të kompanisë në Serbi, të reformave ekonomike në Serbi dhe rritjen ekonomike.

“Ne do të vazhdojmë të investojmë në Serbi”, ka thënë Boer dhe theksoi se ata donin për të zgjeruar zinxhirin e saj të dyqaneve me pakicë në të gjithë Serbinë.

Agjencia e lajmeve “Presheva jonë” ka mesuar se në Zvicer tër jetojne dhe punojne mbi 40.000 qytetarë nga Serbia, shumica shqiptare nga Lugina e Preshevës per shka se ky rajon konisedrohet mjedisi me i pazhlluar ne Evropë me je papunësi dhe migracion me të madh.