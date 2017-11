Preshevë, 20 Nëntor -Njeri nder personalitetet e para shqiptare nga Tirana e Prishtina qe vizitoi Luginen e Preshevës eshte lideri Ilir Meta, ish-kryetar i LSI-së. Herën e fundit kur ishte per vizite ne Presheve u nda me qytetaret e Lugines me fjalët se “kjo nuk do te jete vizita e pare, shifemi kismet se shpejti…”

Presidenti shqiptar Ilir Meta zgjedhe Medvegjen për vizite

Dhe kjo vizit e radhes e Ilir Metes si president shqiptare do te ndodhe te dielen e ardhshme ka mesuar agjencia e lajmeve “Presheva jonë” nga nje keshilltar i kabinetit te presidenit shqiptar ne Tiranë. Burime tona mesojne se kjo vizite mund të shtyhet per shkak se kooincidon me Diten e flamurit edhe pse vizita ne fjale eshte percaktuar me 26 nentor.

Pas vizitës, që ia bëri Bujar Nishani sdi president Lugines se Preshevës më 7 mars të këtij viti (ku medegjasit mbeten pak me vajë) vizita e presidentit Meta padyshim, se është historike. Sidoqofte medevegjasit se shpejti do te jene me presidenti shqiptar Ilri Meten, nuk eshte edhe aq me rendesi se kure, zyrtarisht apo privatisht, ka shkruar agjencia e lajmeve “Presheva Jonë”

Mesohet se presidenti shqiptar gjate kesaj vizite ne Medvegje i cili do te pritet nga qytetaret e saj, do te vizitoj kete qytet thjesht per qejf për ta ngrenë nje fli dhe per te biseduar me mdevegjasi për hallet e tyre qe sigurisht do te pritet edhe nga autoritet lokale në rajon.

Do thkesuar se Medvegja si viktime e spastrimeve etnike nga Boegrad, aktulaisht ka 7000 banore, prjet tyre vetem 550 shqiptare qe dikur ishin shumice.