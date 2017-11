Preshevë, 21 nentor -Njeri nder personalitetet e para shqiptare nga Tirana e Prishtina qe vizitoi Luginen e Preshevës eshte lideri Ilir Meta, ish-kryetar i LSI-së. Herën e fundit kur ishte per vizite ne Presheve u nda me qytetaret e Lugines me fjalët se “kjo nuk do te jete vizita e pare, shifemi kismet se shpejti…”

Presidenti shqiptar Ilir Meta zgjedhe Medvegjen për vizite

Dhe kjo vizit e radhes e Ilir Metes si president shqiptare do te ndodhe te dielen e ardhshme, ka mesuar agjencia e lajmeve “Presheva jonë” nga nje keshilltar i kabinetit te presidenit shqiptar ne Tiranë.

Ilri Meta kesaj radhe ka zgjedhur Medvegjen për ta vizituar, qytet ky i akademik Idriz Ajetit dhe veprimtarit te shquar ne Amerikë Xhim Xhemës, i harruar se fundit jo vetem nga Prishtina e Tirana por edhe nga Presheva e Bujanoca.

Mesohet se presidenti shqiptar gjate kesaj vizite ne Medvegje i cili do te pritet nga qytetaret e saj, do te vizitoj kete qytet thjesht per qejf për ta ngrenë nje fli dhe per te biseduar me mdevegjasi për hallet e tyre qe sigurisht do te pritet edhe nga autoritet lokale në rajon.