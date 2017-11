Preshevë, 30 Nentor -Deris po verhe tnje interesim i Tiranes zyrtare për Lugine e Preshevës, siq u deshmua edhe me viziten e fundit te presidneitit shiptar Ilir Metes ne Medvegjë, ky interesim do te vazhdoje me takime edhe me krerët e shteti serb.

Meta-Vucic, a do të bisedojne per Kosovën apo Preshevën ?

Agjencia e lajmeve “Presheva Jonë” nga burimet diplomatike ne Tiranë ka mesuar se po pergatitt nje tekim i ri i presidentit Ilri Meta, kesaj radhe jo me shqiptaret por me homologun e tij serb Aleksander Vucic, pa cekur vendin e takimit. Takimi pritet e mbahet se shpejti që sipas gjitha gjasave ne fillim te vitit te ardhshëm, menjëhere pas takiomit Thaci -Vuci ne dhjetor. Pra te gjtha keto vizita nuk mund te ndodhin pa bekimin e Beogradit. Se a do të bisedojne per Kosovën apo Preshevën ne ztakimin e ardhshem Meta-Vuci mbetet qe te shifet ?

Qytetaret e Lugines kerojne që nga vizitat e personaliteve nga Tirana e Prishtina ne Presheve apo takimet me autoretet serbe te Beogradit t ja shohi hajrin…

Per fund per shipatret e Lugines se Preshevës, rajon ky me i varfur dhe me i diskrimunuar ne Evropë kane pershëndetur dhe mirëpritut këto vizita te personlaietve te larta qofte nga Tirana apo Prishtina, por fatkeqesisht situat ne Lugine ende nuk ka ndryshuar asgjë ne favor keytre viseve per nje jetë, perspektivë me te mire. Suikur te ishte e kunderta as medevegja e as Bujanca e Presheva nuk do te brasktiset nag rinia shiptare, kur kemi parasysh papunesine e madhe, pa tekste shkollore, mosnjohjen e diplomave. Shkoje e vijne nga Tirana e Prishtina ne Preshve e Bujanoc personalitetet shqiptare nderrojne e kart vizita, ngrisin gota e hane darka e dreka e kush me nuk flet as per papunesine, as pe eksod, as per libra, as per flamur, as Referendumin e 1-2 marsit 1992. Kesaj i thone m’rrove t’rrova brisku i berberit…