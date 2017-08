Gjenevë /UERFGA, 15 gusht -Me ftese te FFK-së nga Prishtina neser për vizitë zyrtare në Kosovë do të qëdnroje presidenti i UEFA-s, Aleksander Çeferin, të cilin do ta presin kreret e futbollit kosovar, kane njoftuar sot zyrtaret e UEFA-s agjencine e lajmeve “Presheva Jonë”

Presidenti i UEFA-s z. Aleksander Ceferin do të bëjë një vizitë zyrtare në Federatën e Futbollit të Kosovës në Prishtinë të enjten, më 17 gusht, pas ftesës nga kryetari i FFK-së z.Fadil Vokrri. Tema e takimit do të jetë zhvillimi i futbollit në vend dhe rajon (“UEFA president Aleksander Čeferin will make an official visit to Football Federation of Kosovo in Prishtina on Thursday, 17 August, after the invitation from the FFK president Fadil Vokrri. The subject of the meeting will be the development of football in the country and region“)

Sipas njoftimit pos takime me krerete FFK-së, nuk eshte precizuar se do te takoj apo jo dikend nga kreu politik ne insitucionet e Kosovës. Edhe nëse ka ndonje takim eventual gjithecka do te shkoj spontanisht

Kjo është vizita e tij e parë në rajon prej kur është zgjedhur president i UEFA-s. Roli dhe kontributi i Ceferin sa ishte kryetar i FF të Sllovenisë eshte i madhe në anetaresimin e FFK-së në UEFA dhe FIFA. Presidenti Çeferin do të jetë i shoqëruar edhe nga kater zyrtarë të UEFA-s