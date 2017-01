Presidenti i Kosovës në stilin “pshtyjë e lipij”. Thaci a u ngul me Trampin, si me Rugovën. Dje helëm e gur mbi ta, sot uron e përkulet?!

Thaci i cili sot ka uruar Donalt Trump, para ketij urimi ai normalisht është dashur t’i kekroj falje.. “Diplomati” kosovar largpamës Hashim Thaci ne RTK: Trump nuk është më as kandidat i Republikanëve – ajo që dua të them është se elita Republikane është distancuar nga Trump ?! – Thaci dhe rasti Haradinaj ne France: “mission accompli” ! Preshevë, 21 janar -Pas themelimit te speciales dhe izolimit te Haradinajt ne France duket se presidenti aktual i Kosovës (ne fak i PDK-së-LDK) e ka humbur busollën cka po mbete gjalle vetëm me deklarata dhe vizita i ftuar e i paftuar, sikur vizita ne Amerike, vizite kjo qe ishte me shume personale dhe fushate per vetevten, njeheresh vizite e fundit ndoshta në Amerike dhe pershëndetese me ish-stafin, ka shkruar agjencia e lajmeve “Presheva jonë”

Tham vizite me “kopilia” dhje pershëndetëse sepse, Thaci shkoi ne Amerike pa kurrefare paralajmërimi apo ftese siq veprohet me presidentet tjere serioz ne bote. Sikut të ishte vertete vizite zyrtare me nivel shtetëror sigurisht edhe mediat amerikane do te kishin paralajmëruar ose do te kishin shkruar dic, por per cudi ato asnje fjale, ama as dy rreshta nuk e shkruan per viziten e fundit ne Amerike Thacit vizite kjo e cila u shenua vetëm ne faqen e sekeratereshe se tij Vlora Citakut qe e emëroi ambsadore të tij në Amerikë.

Jo vetem kaq Thaci si nje president i nje shteti u tregua shume naiv dhe i lig me deklartatat e tija per presidenin e ri amerikan Donald Trump i cili dha deklarata te pamatura plot fyerje i cili gjate fushates parazgjedhore ne SHBA, ai hodhi helem e dru mbi kandidatin potencial per presidnt te Amerikes z.Trump

Para zgjedhjes se presidenit te ri amerikan, presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, ka komentuar deklaratat e Donald Trump, i cili tha për nje medium serb gjoja paska thënë se “ndërhyrja e NATO-s në Kosovë ishte e gabuar…” Thaci me këte rast ra ne kurth te mediave serbe, pasi presidenti Trump demantoi menjëhere mediat serbe, te cilat edhe i kruan falje. Thaci i cili sot ka uruar Donalt Trump, para ketij urimi ai ëtshe dashur t’i kekroj falje..

Thaci leje qe nuk u ftua per të marrur pjese ne ceremonine e inaugurimit te presidentit te ri amerikan Trump ne Uashington, por ai pak dite para ketij evenmentin botëror ka a rritur të “zbuloj ” se “asnjë zyrtar nga Kosova nuk ka marrë ftesë të jetë pjesë e inaugurimit të presidentit të zgjedhur amerikan”, cka dilet se Thaci sikur të ishte “zëdhënës” i Trump-it edhe pse burimet nga Uashingtoni e dëshmuan te kunderten, ka shkruar agjencia e lajemeve “Presheva Jonë”

Ndryshe burimet diplomatike te agjencise së lajmeve “Presheva jonë” kishn mesuar se ne këte ceremoni ishin ftuar qindra personalitete nga vendet e huaja, perfaqesues keta te vendeve te ndryshme nga mabre bota, kryesisht miq te Amerikes. Në këte ceremoni muaren pjese 7 shqiptare. Nga Kosova dhe Shqiperia u ftuan kater personalitete, madje edhe nje nga Lugina e Preshevës. Se ishte ftuar apo jo shquptaret dhe Haradinaj deshmon edhe pjesemarrja jo vetem e z.Pacolli, por edhe e zonjes se pare te AAK-së Anita Haradinaj te ciliën RTK e mbane me zor, për tja mbyllur gojen kreut te AAK-së dhe harajdinovitëve kunder Thacit dhe RTK-së siq ishte viktime e premtimeve dhe mashtrimeve pas kthimit te tij nga Haga .

Thaci dh rasti Haradinaj ne France: Mission accompli !

Madje sipas “diplomati” kosovar Hashim trimit “Trump nuk është më as kandidat i Republikanëve – ajo që dua të them është se elita Republikane është distancuar nga Trump” ?! Deklaratat e pamatura te Thacit nuk ndalen ketu.. Ai vazhdon duke spekuluar me presidentin amerikan dhe me inaugurimine tiij, se kush eshte ftuar e kush nuk eshte ftuar ne këte ceremoni madheshtore ne Uashington. Të kthehemi mbrapa , para tri jave portalet e Thacit “haheshin” me Haradinaj se kush (nuk) eshte ftuar tek presidenti i ri amerikan. Aty nisen akuzat e kunder akuzat mes Thacit dhe Haradinajt nga gjelozia pse ky i fundit ishte ftuar ne Uashington per ceremenine e inagurimit te presidentit Trump. Me pas pasoi arrestimi ne France ku ish-kryemenistri kosovar Hardinajt dhe mbet i zloluar deri sot ne diten ceremonise se Trump, i cili tash prite te lirohet, te kthehet ne Kosove . Kjo nenkupton “mission accompli” !.. Disa portale shqiptare njohëse te mira të zhvillimeve ne rajon, pas arrestimit te Haradinajt në France dolen me shkrime me tituj si ky : Thaci me sherbimin sekret francez (DSGE) dhe serb (BIA) arreston mysafirin e presidentit amerikan Haradinaj..

Sidoqofte Thaci u solle shume keq me presidentin e shteti tone mik , të Amerikës z. Tump para zgjedhjeve, tamam sikur me rastin e presidenit Rugova, Pra, Thaci u ngul se fundit edhe me Tramp-in, si dikur me Rugovën. Dje helëm e gur mbi ta, sot uron e përkulet?! Thaci edhe pse nuk ftua në ceremonine e inaugurimit te presidenti te ri amerikan ne Uashington, megjthastë ai gjet kurrajo apo e mesoi ndokush ta uroj dhe pershendes inaugurimine Trump. Thaci i cili sot ka uruar Donalt Trump, para ketij urimi ai nrmalisht është dashur t’i kekroj falje..

Thaci mjastist, sikur me djatzhtistin Trump, ngjajshem ishte sjellur edhe me presidentin hisotrik të Kosovës, arkitektin e pamvaresisë Rugova i cili ne këte pervjetor, me rasti e vdekjes (i cili i kishte shpetuar disa here atentave te kundershtreve te tij politik, padyshim PDK-së apo shërbimeve sekrete serbe) nuk ndalen deklaratat dhe urimet e Thcit per merita e doktor Rugoves shtetkrjuesit te Kosovës. Madje Thaci tash per cdo vjet shko, edhe te varri e “vajtoin” duke iiu perkulur “spiutit te Serbis” dr.Rugovës., Shkurt, ky eshte presidenti i Kosoves me dy fytyra (dyftyresh) i cili dikur kishte akuzuar e kritikuar lideret e Lugines se Preshevës per lapidarin e UCPMB-së, kurse asnje fjale nuk e tha per lapidarin e Car Duashanit ne Mitrovice ?! Me nje fjalë, ky eshte presidenti i i Kosovës me emrin Hashim Thaci i cili vepron ne stilion “pshytë e lipij”!