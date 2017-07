Karadak, Preshevë -Kalimtar ne kufrin Kosovë-Presheve-Maqedoni.. deri ne kater ore.. mos harroni të merrni bile ujë me vete a naj pitalk me patligjana se shkoni posht :-))

Për shkak të rritjes së trafikut dhe një numër të madh të automjeteve në dalje dhe hyrje te Presheves ne kufijte e trekndshit Kosovë-Serbi-Maqedoni jane shjaktuar kolona te gjata per te hare apo per te dalur ne Preshevë, njofton kipi i gazetareve te agjencise se lajmeve “Persheva jonë” ze cile tdso tu gjendne ne kufirin e Karadakut qe ndan Presheven me Gjilanin.

Ngjajshenm eshte edhe hyrja dhe dalje nga Serbia per ne Kroaci apo Hungari, ku shoferët po presin shumë orë, mesatarisht, rreth tre e deri ne katër orë, njofton AMSS.

Sipas gazatareve te “Presheva Jonë” pritjet jane te gajat ne keta kifije ne hyrjhe dhe dalje mes Presheves apo Bujanocit me Gjilanin apo mes Preshves me Kuamnovën per ne FYROM. Shkaku dihet jo vetm,e pushimet verore pro edhe mergimtaret shqiptare, te clet disa kthen ne vendoljke e dis apo largohen.

Turmat janë në kalimit të Batrovci dhe Sid. Prandaj, ajo është e rekomanduar për të përdorur të kalojë si Backa Palanka, Sota, Lube ose Neshtina. Rritja e trafikut dhe shoferët do të jetë në dalje nga vendi në Gradina Bugrarskom dhe Preshevës me Maqedoninë, si dhe në hyrje të vendit nga Hungaria në Horgos.