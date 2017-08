Tiranë, 2 korrik -Siq kanë raportuar dje gjitha medit shqiptare, Kryetari i Keshillin Kombëtar Shqiptar nga Lugina e Preshevës z.Jonuz Musliu, njëherit kryetar i Kuvendit te Bujanocit sot ne Tiranë eshte pritur nga kryetari i Republikes se Shqiperise z.Ilir Meta, njofton korrespondenti i agjencis së lajmeve “Presheva jonë” nga Tirana.

Ardita Sinani e ledhatuara dhe e privilegjuara e mediave serbe?! Mediat e Beogradit asnje fjalë për kryetarin e KKSH-së ne Tiranë?! Injoruan viziten e liderit te Lugines se Preshevës Jonuz Musliut te presidenti shqiptar?!

Siq eshte raportuar z.Musliu, në emër të Këshillit Nacional Shqiptar dhe ne emer te qytetarëve te Lujgines se Preshevës i uroi zotit Meta suksese në detyrën e lartë të Presidentit të Republikës së Shqipërisë.

Ëshe intersant se Ardita Sinani eshte e ledhtauara dhe e privligjuara e mediave serbe?! per t eciletn viziet kane sjhkruar gatiu te gjtha ?! Kurse për viziten e djeshme asnjhe fjlaë te liderit te Lugines se Preshvës Jonuz Musliutne Tiranë?!

As 24 ore pas kesaj vizite te njeriut numer nje te Luginës së Preshevës zoti Musliut, Ardita Sinani, ka nderprere pushimet dhe hygjym drejt Tiranës per ta takuar persidentin shqiptar qe ne qarshin e Preshevare po bejne shaka se “dje nuk kishte vend per Arditën ne aeroplan i cili fluturoi nga Aeroporti i Llapinces, per ta shoqeruar z.Musliun ne vizite zyrtare ne Tiranë te Ilri Meta:-))”.

Flitet se Ardita Sinani paska shkurar sot ne Tiranë për inati te kryetari te Luginës Jonuz Musliut, siq e quajne mediat shqiptare ne Tiranë, Prishtinë dhe Preshevë.

Sikur te kishin qene dy shtete me dy “nacija” Bujanoca e Presheva disi i shkon vizitat e ndara ne Tiranë ama nese flasin dy palet nje gjuhe, kane nje flamur atëhere pse u desht vizita e Ardita Sinanit ne Shqiperi. Apo kjo Ardita cka ka mundur t’i thote me shume presidentit shqiptar Ilir Metes?! Cka, siq raportuan dje mediat shqiptare kryetar i KKSH-së z.Musliu ja kishte njeh varg e vi kryetarit shqiptar gjitha kerkesat dhe brengat e shqiptareve ne Luginë pedrballe regjimit serb. Vita e menjhrshme pas Musliun ne Tirane e Ardites, e bëjne vetëm disa shqiptare per inat dhe per te bere fushate (?!) dhe a shkohet ne ket pike t’zhegit ne Tiranë vetem për nje fotografi apo për një shtrengim dore?! pëfff.. puna e preshevalive, flasin qytetaret neper kafene… Apo, presidenti Meta cka ka mundur t’i thote me teper asaj sot ne Tiranë me shume se cfare i tha dje Musliut?!

Mesohet po ashtu se ne këte takim e kishin lutur te shkonte edhe kryetarin e Bujanocit Shaip Kamberi, por ai duket se ka refuzuar te perzihet ne kete “qull” duke u distancuar nga keto lojëra fëmijësh dhe budallakia qe preshevarët ne vizita ne Tiranë shkojnë si ujku e dhija.