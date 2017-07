Preshevë, 24 korrik -Emërimi i sotem zyrtar i Ilir Metes, president i Republikës së Shqiperisë ka gezuar pa mase edhe shqiptaret e Krahines se Preshevës. Urime presidentit Ilir Meta i kane derguar Jonuz Musliu,Ragmi Mustafa, Shqiperim Arifi, Leme Xhema, Skender Destani, Florim Sahiti, Xhelal Mehmeti etj…

Në cilësinë e kryetarit të Kuvendit të Komunës së Bujanocit, KKSH dhe LPD-së Jonuz Musliu ne emer te qytetareve te Bujanocit dhe Lugines së Preshevës ka shprehur sot urimet më të përzemërta me rastin e zgjedhjes se Ilir Metes si presidenti Republikës së Shqiperisë.

Presheva syte kah Tirana dhe Iilir Meta. Ja cfare pret Jonuz Musliu, kryetari Kuvendit te Bujancit dhe i KKSH-së nga presidenti i ri shqiptar Ilir Meta

“Urojmë që gjatë mandatit tuaj presidencial edhe më tej të avancohet pozita shtetërore Shqiperise drejt integrimve evropiane dhe instancat nderkombëtare. Po ashtu urojme dhe shpresojmë se në këtë mision tuajin nuk do të mungojë edhe përkushtimi për politikat rajonale e në radhë të parë për shqiptaret e Luginës së Preshevës te cilet akutalisht jane populli me i varfur dhe me i diskriminuar ne kete pjese te Evropës.” thuhet ne urimin e kryetarit te KKSH-së z.Musliu.

Ngjashem kane uruar presidentin e ri shqiptar llir Meten edhe lideret tjera nga Lugina Preshevës si: Ragmi Mustafa nga PDSH, Shqiperim Arifi nga APN, Dr.Nagip Arfii nga PD, Skender Destani nga BDL, Xhelal Mehmeti nga Grupi Qyetatrë si dhe nga Medvegja Leme Xhema dhe Florim Sahiti etj. Njera nder kerkesat kyresore te” lidereve nga Presheva drejtuar presidentit te ri shqiptar Ilir Metes eshte perkushimi me me serioz i Repubvlikes se Shqiperisë me shqiptaret entink ne Lugine, sidomos me zgjidhjen e ceshtjes se njoihjeve të diplomave dhe furnizimin e me tekstet shkollore ne gjuhen amtare.

Sipas agjencise se lajmeve “Presheva Jonë” lideret e Presheves besojne dhe shpresojne shume tek Ilir Meta, sepse ai eshte lideri i pare shqiptare qe kishte vizituar vëllezërit e tyre ne Luginenë. Do perkujtuar se presidenti i sapo zgjedhur Shqipërisë, Ilir Meta ka vizituar Preshevën dhe Bujanocin në marsin e vitit 2010 në cilësinë e zëvendës/kryeministrit dhe ministrit të punëve të jashtme, njofton agjencia e lajmeve “Presheva jonë”

Vizita e Metës ishte e para nga lideret e Tiranes bërë trervave shqiptare ne Luginën e Preshevës i cili atebote kishte deklaruar se në të ardhmen bashkëpunimi mes shtetit shqiptar dhe përfaqësuesve politik të Luginës do të jetë edhe më i madh.

“Ne jemi dakorduar gjatë diskutimeve që Lugina e Preshevë të jetë një burim stabiliteti për gjithë rajonin e në radhë të parë për banorët e saj, burim prosperiteti dhe një model bashkëjetese”, ishte shprehur Ilir Meta në Preshevë.