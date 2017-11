Preshevë, 28 Nëntor -Me rastin e 28 nëntorit, ditës së flamurit, që nga orët e hershme të mëngjesit është vendosur flamuri kombëtar (palel atij serb) në godinen e komunës së Preshevës. Presheva, si Tirana, Vlora e Prishtina ngreh flamurin shqiptar per nder te 28 Nëntorit. Por, mungojne urimet e liderëve?!, njofton agjencia e lajmeve “Presheva Jonë”.

Presheva feston Ditëne e Flamurit në shesh: Xhamadani vija vija eshte Kosova eshte Shqipria e Presheva..

Lideret e Preshevës urojne me shume per Bajramin e “Bozhiq” se sa per diten e Flamurit

Ne fakt ceshtja e flamurit sikur festat apo simboleve tjera ne Luginen e Preshevës kane mbetur ne etër deri sa Beogradi flet per ndryshime ti flamurit kombëtar, kurse lideret heshtin, madje deri ne keto qaste ende asnjeri nuk ka uruar 28 Nentorin apo Diten e flamurit, qe si duket janë në dilema meqe jane ne prag te”zgedhjeve dhe fushata ka nisur…Lideret e Preshevës urojne me shume per Bajramin e “Bozhiq” se sa per diten e Flamurit. Ne fakt te vetmin që e kane uruar deri me tani Diten e flamurit jane ata nga OVL e UCPMB-së

Edhe ne Lugien e Presheves verhet atmosfere festimev nder qyteret por jo edhe nder insticionet e pushteve lokale, sepse kryetaret e asj lideret partiak ende nuk kane dalur me nje agjende te organzimin, programeve apo fjalimeve me rastin e 28 Nentorit ne Luginen e Ptreshevës. Kurse qytetaret po festojne ane e kend Luginës se Presheves madje dhe me flamur dikush neper restaurante e hotele e ndokush në shtëpi..

Urime Dita e Flamurit-28 Nentori shqiptarëve në Serbi: Medvegjë, Bujanoc, Preshevë, Vranjë, Nish, Beograd, Suboticë..

Sa herë është folur për numrin e shqiptarëve në Serbi, është thënë se shqiptare ka jo vetëm në Luginën e Preshevës, por edhe në Vranjë, deri ne Nish. Mirëpo, kjo nuk qëndron sepse mijëra shqiptarë jetojnë edhe në Beograd, Kragujevc, Novi Sad, Suboticë…

Në Serbi nga 150 komuna sa janë, vetëm në 18 prej tyre nuk ka shqiptarë, thuhet në statistikat e nga “Presheva jonë” duke ju referuar burimeve zyrtare te Beogradit qe sipas kesaj gjencie sot jetojne dhe veprojne rreth mijëra shqiptareve në Serbi nga Presheva deri ne Subotice..Prandaj edhe urime dite sotme e Flamurit -28 Nentori!

Sipas regjistrimit të fundit, para një dekade e më shume (2002), në Serbi kishte 61.647 shqiptarë, kurse sipas regjistrimit të fundit (2011) të cilin shqiptarët e bojkotuan, Beogradi ka “arritur” të regjistrojë vetëm 5,809 shqiptarë. Kjo shifër është spekulative, sepse përpjekjet serbe të vazhdueshme shkojnë në drejtim të zvogëlimit të popullatës shqiptare nga trojet e tyre etnike.