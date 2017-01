Deputeti shqiptar në Beograd: Franca nuk është më ajo Franca e kohës së Miloshevicit. Haradinaj do të lirohet!

Preshevë, 5 janar -Arrestimi i ish-kryemnistrit te Kosovës ka shkatuar indiunajte dhe reagime te ashpra edhe nder shiptaret e Lugines se Preshevës. Lideret e Lugines se Preshevës arrestimin e Haradinajt e kane konsideruar si një skenar te ri pos millosheviqiane të Serbisë se sotme…

Parisi nuk i beson më Serbisë

“Arresitmi i zotit Haradinaj me bekimin e Beogradit, jane procese te montuara politike nga Serbia atshme mjeshtre profesionale, si dikur ish-ushtarëve te UCPMB-së e cila i akazoi dhe quante “terroriste” dhe me pas i liroi?! ..” ka thëne kretari i KKSH-së Jonuz Musliu për agjencine e lajmeve “Presheva Jonë”

Lidhur me arresitmine Haredninajt ne Fracne ka reaguar edhe depueti i vetem ne paralentin serb ne Beograd Fatmir Hasani. “Ljamin per arresitmin e hradniajt ne France me urdher te Serbise nuk ekemi mirëpritur, cka keto prvokime ftofin edhe mardhneit dhe besimin e Beogrdait edh ene Lufginene Preshevës. Franca nuk eshte me ajo Franca e kohes se Miloshevicit. Parisi nuk i beson më Serbisë, aq më teper se Haradinaj ka dalur i paster dy here nga gjykata ndërkombëtare e OKB-së në Hagë. Prandaj edhe jam optimsit se lideri i AAK-së Ramush Haradinaj do të lirohet nga arrestimi. Besoj se Franca nuk do t ebie ne gracken e Serbisë. Dhe mos Harroni se Fracna eshte me ajo Franca e kohes se Miloshvicit. Parisi nuk i beson më Serbisë..” ka thënë deputeti shiptar ne Beograd Famtir Hasani për agjencine e lajmeve “Presheva Jonë”

Ngakshem ka reaguar edhe kyretari i Komunes se Bujancoit Shaip Kamberi dhje lideri PDL Skender Destani. "Serbia e cila disa here eshte akuzuar nga Haga për mosbashkpunim dhe arrestimi i fundit i Haradinajt ne Franvu me urdher te Serbisë nuk i ndihmon fiqinjsisë së mire Serbise me Kosovën, mu ne vlugun e bisedimeve ne Bruksel me ndermejtisimine BE-së per normalizmin e marëdhenieve me vendet fqinje. Me këte arrestim te Haradinajt, Serbia deshmon se nuk eshte e interesuar për mardhenie as per stabilitet. keto sjellje te Beogradit me Kosovën mund te zhagisin anetarsimin e Serbisë ne BE. Kerkojme nga Franca dhe kuinti qe te bejne presion ne Beogrdait te heqin dore nga proceset e montuara politike ndaj shqiptareve si ne Kosovë ashtu edhe në Luginë…" ka thëne ndëre tjera kryetari i Bujanocit Shaip Kamberi .