Presheva qe 4 vjet ndreq e prish…Prishet sot edhe koalicioni me PVD-ne e Riza Halimit. Mustafa: Shkojmë në zgjedhje!

Ragmi Mutsafa: Shkojmë në zgjedhje!

Preshevë, 14 qershor – Siq kemi parlaemruar mbrëme, ashtu ndodhi, në seancne e V-të e konvokuar sot nga kryetari i Kuvendit Komunal Sami Salihu eshte prishur koalicioni mes PVD-BDL-UDSH e grupit te dal nga PDSH.

Presheva kunder Preshevës.. Presheva, s’qenka vetetëm sherrr n’derë të Stambollit, por edhe sherr i vetevetes, n’derë të Preshevës ?!

Burime te Agjencise sone bejne te ditur se ka pakenaqesi ne udheheqje te pushtetit lokal dhe se kjo pakenaqesi erdhi deri tek prishjen e marreveshjes se bashkpunimit mes subjekteve dhe grupimeve ne fjale. Do theksuar se keto parti qe u lidhën me partine e Riza Halimit sikoheshin sikur ujku e dhija, najshem sikur dikur me Alternativen e sqhieprim Arifit.

Këshilltari Merxhan Memishi nga subjekti i PDSH-së ka konstatuar se ka mungesë të këshilltarëve në seancën e V-të dhe ka njoftuar të pranishmit se do të lëshojë seancen. Ai gjithashtu ka spikatur se nuk është e kuptimshme vendimi i tërheqjes së zv. Kryetarit nga posti i tij për çështje të plotësimit të korumit.

Keto lojëra politike te PVD-së se “thinjur” nuk jane mirëpitur nga qytetaret. Perishje ss ekolacionit ju jane gezuar me shum eata nga radhet e ApN-së se3 Shqiprim Arifi duke e justifkuar alrgimin e tij me fjalet “hja as ju smujten me que me dhlepren e PVD-së Riza Halimin” . keot manovrime poltike te PVD-së jane pritur jo pse qkeot muajve te fundit ms ka pasur thuajse kurrefare aktiviteti apo aksioni ne favor te qytetarev e pos disa fotografive nëpër iftara apo ndinje vizite turistike ne emer te komunës. Thene shkrut, dështimi i seancës së V-të është një akt i paralajmëruar më herët, pasi pushteti aktual që nga konstituimi ka qenë i themeluar për t’u prishur vetrem me tja shtiu nderskomsa Ragmi Mustafes, e pastaj edhe Shqipërim Arifit…Por kush bene varre tjereve, ben varrin e vetes, nuk eshte thëne se koti nga goja e populit.

Pas deshtimit te seances se thirrur sot, e V-ta e K.K. Presheve, per Agjencine e Lajmeve “Presheva Jone” kryetari i Partise Demokratike Shqiptare <PDSH> z.Ragmi MUSTAFA ka thene se zgjedhjet e parakohshme jane te pashmangshme ne Komunen e Presheves.

“Pas dy deshtimeve te njepasnjeshme te PVD-se, perfshi grupin ne deshtimin e dyte te pashmangshme jane zgjedhjet e parakohshme lokale ne komunen e Presheves. Paaftesite menaxhuese te pushtetit te fundit i ndertuar mbi bazat e intereseve klanore, grupore e shume te ngushta farefisnire e familjare pa dyshim se qe nga dita e pare ka qene i prirur te deshtoj pikerisht ne krye te 100 ditëshit.” eshte shprehu per “Presheva Jone” Ragmi Mustafa, kryetar i PDSH-se.

Deshtimin e koalicionit artificial qeverisës te"PVD me Grupin e ashtuqujatur PDSH, UDSH dhe BDL kryetari i PDSH-së Ragmi Mustafa e kishte palajmeruar i cili pushtet nuk mundi ta mbaje dupsh veten as 3 muaj?!. Per fund, mund te thuhet se qytetaret e Presheves edhe nje here do t'i "silovaten" nga lideret e tyre. me dal ne zgjedhjje të reja në Komunën e Preshevës.