Presheva po e pret Ramushin Kryeministër. Vetem me Haradianj Kosova bëhet Zvicer, me tjerët Kolombi

Shkruan: Kushtrim MALIQI

Kur kanë mbetur më pak se një muaj që kur qytetarët e Republikës se Kosovës i pret një start up i ri, është dita e hënë e 12 Qershorit 2017, mëngjesi i së cilës pritet të zbardh me një parlament të ri, me një formacion ose struktur të re politike nga e cila priten ndryshimet, ndryshimet për të mirë të cilat dorën në zemër janë pritur qysh prej pas luftës, qysh prej kohës së shporrjes nga Republika struktura ilegale serbe.

Pasë parasyshë faktin që komunat shqiptare, Medvegjë, Bujanoc e Preshevë qysh atëherë mbetën jashtë Republikës, jo me “letra” por me gojë, sot cdo qytarë i këtyre trojeve etnike me shqiptarë veten e quan qytetarë i Kosovës Lindore dhe sigurishtë se sytë i ka kahë Republika e Kosovës, bile më shumë se nga Republika e Shqipërsië. Problemet e qytetarëve të Kosovës Lindore nuk mund ti zgjidhë asnjë kryetarë komunë as i Preshevës, Medvegjës ose i Bujanocës, kemi dëgju pallavra nga udhëheqësit tanë se ne nuk kemi ditur të bisedojmë me Beogradin tash e sa vite, cka janë vërtet fjalë fëmijësh, nevojat e ruajtjes së qenësis ose ekzistencës së qytetarëve të Kosovës Lindore zgjidhen vetëm dhe vetëm në tryeza bisedimesh bilaterale, sigurishtë me ndërmjetsim ndërkobëtare, sigurisht edhe me pjesmarre të përfaqësuesve të këtyre trojeve. Pse Ramush Hradinaj.

Kur në Kosovë sot dëgjon të flitet për periudhën e qeverisjes së Ramush Haradinajt, pak a shume flas aq sa nga frika po aq edhe me injorancë, të tallen me fjalë te ndyrshme, cka nui thone se ktoi qnrte lehin e karavi ecne..

Ka 1001 arësye pse duhet pas 12 qershjoreit ne rkey te qverise se Kosovës duhet te jetë komandit Ramush Haradinaj. Shkrut ata q enuk bene asgje për Kosovën, ne jemi deshimtar se nuk bene asgje as per Kosovën Lindore. Ramushi ka bere per Kosoves dhe do te bëje per Kosoven Lindore, i cili ashtu keshtu ka berë edhe me heret, para 1999 ferkemat e cimzmeve te tija sot e kesja dite mund t’i gjendet ne malet e karadukut të Kosovës Lindore.

Jo vetrme kaq, pas clirmit te Kosovës, ne e kemi diku në sirtaret e arkivave shtetërore të Republikës së Kosovës iniciativën e Ramush Haradinajt gjatë kohës sa udhëhiqte me institucionet e vendit ku kishte hartuar një program të veqant për trajtimin e qytetarëve nga Kosova Lindore, një program ku nuk do të lejohej turpi i Qeverive nga Tirana e Prishtina me donacionin 100 mij euro për një maternitet karshi miliona eurove të Serbisë për serbët e Kosovës. Qytetarët e Kosovës Lindore janë duke e përjetuar tmerrin e vërtet në paqe, janë duke e përjetuar sfidat më të padrejta për të mbijetuar, qytetarët e Kosovës Lindore nuk janë duke jetuar, janë duke mbijetuar, nuk po flasim për mbijetesë biologjike, sepse kotë nuk e kemi shprehjen “Buke, krype e zemër”, po flasim për mbiejetëse kombtare, gati 50 % e qytetarëve të Kosovës Lindore janë shpërngulur si azil nëpër Europë, Serbia si gjithnjë qëllim keqe ikjen si azil, duke mos pasur mundsi të kthehen në vendlindje deri në rregullimin e dokumentacionit po e shfrytzonë këtë kohë “vakum” dhe me ligj po e rregullon që qytetarët që mungojnë me vite në atdhe, mund ta humbin nënshtetsinë, cka i bie se Serbia po e zbrazë Luginën, ky është fenomen është më i rrezikshëm se lufta, për ata që duan ta kuptojnë si të tillë.

Ramushi si njëri qe ju imponua lufta para 1999 dhe paqja pas 1999, si bashkepuntor dhe gjenral i presidentit historik te Koves Dr.Ibrahim Rugova atdhetarë për shqiptarët jashtë kufirit, e si burrështetas për pakicat në Kosovë do të ishte emri me i duhr për Kosovne dhe shqiptaret jo “gardianet deshtak” por mbrojtes i deshmuar i shiptareve jashta Republikës sëe Kosovës, ta drejtojë në këtë fazë të vështirë të ekzistencës së saj, në fazën e pubertetit politik e cila eshte ngulftur nga eksodi, korrupcioni dhe krmi duke e shndrruar vendin ne je kolombi europiane, siq tha nje eksperte nderkombëtar. Vetem me Haradinaj, Kosova do te behet Zvicer e asesi me njerez me duar te lyera me gjak deri ne berryla…