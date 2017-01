“Presheva Jonë” i përgjigjet Berishës: Intervista me akademik Qosjen nuk ishte e porositur nga Rama. Ja e kujt ishte ideja…

Preshevë, 1 shkurt -Ish-Kryeministri shqiptar Sali Berisha thotë se intervista e Rexhep Qosjes që hidhte idenë e dhënies së veriut të Kosovës, Serbisë dhe Lugina e Preshevës t’i kalojë Kosovës, është e porositur nga Kryeministri Edi Rama. Ne fakt ja bejme me dije ish-kryeministrti Sali Berishës se kjo ide nuk eshte as e Rames e askujt tjeter por pas idese se akademik Rexhep Qosjes qëndron “OKB”-së e cila popujve autokton ju siguron te drejten legjitime për vetendosje. Dhe kjo ide e Qosjes vetëm se eshte transmetuar dhe konfirmuar per here te pare zyrtarisht permes agjencise së lajemeve “Presheva Jonë” para pese vitesh pikerisht më 12 shkurt te vitit 2012. Bile ketë interviste me pas e muaren nga agjencia jonë edhe mediat tjera shqiptare, serbe dhe boterore. Akadmeik osje sme pas ju eshte pergjigjur edhe veprmitari i shquar Adem Damaci sipas të cilit “Qosja nëse ka naj livadh te vetin mud t ja japin Serbisë” !

RTK më 12 shkurt 2012: Rexhep Qosja pro shkëmbimit të territoreve

Akademik Rexhep Qosja me 12 shkurt te vitit 2012 për “Presheva jonë” tha: Zgjidhja më e drejtë, Lugina e Preshevës me Kosovë, Veriu me Serbi! (“Academic Rexhep Qosja: Nord-Kosovo an Serbien, Presheva an Kosovo: The idea of Kosovo academic Qosjes first launched 5 years (February 12, 2012) ago in an exclusive interview to the National Information Agency “Presheva Jonë” )

“T’i mbash serbët e Kosovës dhe shqiptaret e Luignës me zor ne nje shtet , te cilet nuk e duian, eshte e padrejte dhe okupim..” ka thëne Qosja për “Presheva Jonë”

Akademiku, shkrimtari dhe kritiku Rexhep Qosja, para pese vitesh (12 shkrtu 2012) kishte zgjedhur agjecinë e lajmeve “Presheva Jonë” per te folur për herë të pare për kembin e territoreve mes Kosoves dhe Serbise. Ai ne këte intervsie tha se “Lugina e Preshevës t’i jepet Kosovës, Veriu i Kosovës Serbise. Kjo e fundit ashtu-kështu kosovaret nuk po i dalin zot dhe ju ka dalur prej doresh kaherë..”

Per fund edhe Dicka, ne si agjenci e pamvarur poltikisht dhe fianciarisht, në njefare menyre e mbeshtesim deklarat e Rexhep Qosjes me nje fakt te cilin edhe gazetari kesaj agjencise ne zyra ja tha ne sy ministres per dialogut Edita Tahirit dhe presidenit Hashim Thaci ne Gjenevë ne Forumin e Krans Montana se: Nese nuk jeni te zot ta mbani Veriun e Kosovës, mbane, ose , ose mos e merrni n’qafe shqiptaret e Lugines së Preshevës, apo Kosoven Lindore siq e quani ne cdo katër vite, para zgjedhjeve!..”. Pra, nese humbet më Veriu, më mire bile keto treva shqiptare t’i rikthehet shtetit ame Kosovës se sa të mbesim me gishta n’goje, as Veriun e as Preshevën?!..

Fundja edhe faktori ushtarak dhe politik nga Lugina e Preshevës, sikur Jonuz Musliu, ish drejtor politik i SHP te UCPMB-së disa herë e kanë konfirmua përmes “Presheva jonë” se “Vullneti i shiptareve te Lugines se Preshevës i shprehur permes Referendumit gjithpopullor i 1-2 marsit 1992 eshte zgjidhja me e mirë. Është e drejtë jona legjitime e garantuar nga karta e OKB-së dhe e Helcinkit që të vendosim vet për fatin tonë dhe të drejtën tonë për vetëvendosje dhe nuk ka të drejtë as Beogradi e askush tjetër të na i mohoj, e drejtë kjo e garantuar edhe nga konventat ndërkombëtare për popujt autokton.”

Jo vetem kaq ideja e par po ashtu permes agjencise se lajmeve “Presheva jonë” u dha edhe për ate qe nese Krime shkon me Rusinë edhe Lugina e Presheves domosdo me Kosovën.

“Në një intervistë për agjencine kombëtare të lajmeve Presheva Jonë Jonuz Musliu thotë se beson se “ndërkombëtarët nuk do të presin që në Luginën e Preshevës të derdhet gjaku, e të bëhen 80 viktima sikur në Kiev. “Nëse Moska e kërkon Krimenë, Tirana dhe Prishtina duhet ta kërkojnë Luginën e Preshevës”, thotë ai. Musliu më tej ironizon me qeveritë e Kosovës dhe të Shqipërisë, duke theksuar se “Lugina nuk e ka sikur Krimeja qeverinë ruse, por ka qeveri puse…“! kane shkruar mediat kosovre duke ju referuar agjencise s elajemeve “Presheva Jonë”

Serbia Albanians Seeking Union With Kosovo Cite Crimea

(“Jonuz Musliu, president of the mainly ethnic Albanian town of Bujanovac in southern Serbia, said that ethnic Albanian parts of Serbia should have a right to join Kosovo, now that the ethnically Russian Crimean region had joined Russia. If the authorities in Moscow demand that Crimea join Russia, Tirana and Pristina should demand the same for the Presevo valley [in South Serbia],” Musliu told Presheva Jone.”)