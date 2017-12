Preshevë, 1 dhjetor -“Interpol: Ne nuk e kërkojmë arrestimin e Haradinajt. Për ne është i lirë për në Bruksel. Rrugë e mbare i qofte…”.. ju kujtohet ky titull tek gjencia e lajmeve “Presheva Jonë” para dy jave, kur gjtha mediat serbe dhe e disa kosovare vlonin si “mizat …” 2-3 dite para se te nisej kryeministri shqiptar i Kosoves ne Bruksel shkruajten se “Haradinaj rrezikon te arrestohet rruges per ne Bruksel” ?!. Dhe krejt logjike, nese nuk u arrestua Haradinaj rrugës per ne Bruksel, ai mund te jete”hequr nga lista e Interpol-it.

Pra ishin keto mediat te njejta sikur ato para ca muajsh para 27 prillit te ketij viti kur u lirua nga izolimi frako-serb, ja kishin “nxjerrur bileten njëkahshe Colmare via Beograd” liderit Ramush Haradinaj?!

“Presheva Jonë” 17 Nëtnor: “Interpol: Ne nuk e kërkojmë arrestimin e Haradinajt. Për ne është i lirë për në Bruksel. Rrugë e mbare i qofte…”

“Presheva jonë” me e forte se dy shtete. Dy jave para Prishtines dhe Beogradit merr vesh se Interpoli mund ta kete hequr nga lista emrin e Haradinajt?

Ministri i Drejtësisë së Kosovës, Abelard Tahiri qysh sot e ka konfirmuar për mediat se emri i kryeministrit Ramush Haradinaj është hequr nga lista e të kërkuarve në INTERPOL. Dhe per cudi pas dy jave i bie zhitoni Ministri i Drejtësisë Abelard Tahti i cili merr vesh me vonese per shefin e tij gjeneral Ramush Haradinaj, ish-komandnt i UCK-së se cenka hequr nga lista e Interpolit, lajm ky shume i vjeter per agjencine e lajmeve “Presheva jonë”

Lidhur me këte gazetari agjencise se lajmeve “Presheva Jonë” kishte kontaktuar zyrtare në seline e Interpol-it ne Lion 3-4 dite paar se te udhëtonte kryeministri kosovar drejt Brukselit.

“Ne nuk e kërkojmë arrestimin e Haradinajt. Per ne është i lire për ne Bruksel..” ka thënë sot R.B. zyrtare e Interpolit për “Presheva jonë” duke shtuar se për keto “fletarreste” mos kerkoni pergjigje ne në Interpol, por nga ai vend (ne këte rast Serbia) qe kerkon nje gjë të tillë..