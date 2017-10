Preshevë, 28 tetor -Kajla R. Skot, ambasador i SHBA-ve nje muj para zgjedhjeve, sot do te qendroje në Preshevë per te mesuar mbi zhvillimet e fundit politike dhe ekonomike në Luginen e Preshevës, njfotn agjencia e lajmeve “Presheva Jonë” duke ju referuar burimeve te saj diplomatike.

Situata aktuale ne Preshevë, situta e brisht ne komunen e Preshevës dhe perqarjet mes liderëve shqiuptar ne kete qytet duket se ka shtyre ambasadorin amerikan te bëjne 400 km nga Beogradi per te vizituar Preshevën.

Mësohet se Ambasadori Kajla R. Skota duket se do t ja ja ngreh veshin liderëve në Lugine duke ftuar ata per unitet dhe integirme proveripiane, sidomos Riza Halimin dhe Ardita Sinanit, per te lene anash inatet, interesat personale, luften per pushet, por t’i japin prioprtiet avancimin të te drejtave të njeriut dhe zhvilimit ekonomik ne rajon.