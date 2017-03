Presheva e “konverton” Nishanin nga shqiptari i lirë në shqiptar të okupuar për 12 orë. I vejnë plisin e bardhë!

Preshevë, 7 mars -Gjatë qëndrimit në komunat e Bujanocit, kreu i Shtetit shqiptar Buja r nishani i shqoperuar nga kreret e komunes ka vizituar ne vazhdim Tërnocin e Madh i cili qendroi ne mesin e nxënesve dhe mësuesve në shkollën fillore “Muharem Kadriu” me rastin e Ditës së Mësuesit, e cila festohet në mabr etokat shqiptare.

Banoret e fashti terrnoc e kane prtur presidentin Nishani jo vetëm me flamuj dhe afishe “Mire se na vjen president” pore dhe me muzikë, te cilet ja krisin vallen dhe kengën e njohur “Xhamadani vija vije , eshte kosova eshte Shqiperia..” e më pas me duartrkotije te gjata, njofton agjencia e lajmeve “Presheva jonë”

“Çmenden” mediat serbe: Nishani u prit në Preshevë me refrenin ‘Kosova është Shqipëri’

Presidenti i Shqipërisë, Bujar Nishani, ka vizituar sot fshatin Tërnoci i Madh, në Bujanoc dhe në oborrin e shkollës fillore "Muharrem Kadria", ai është pritur nën titujt e këngës që mban refrenin 'Kosova është Shqipëri'.

Në oborrin ku kishte shumë fëmijëvaslonin flamurin shqiptar djhe me duar shipnje e prtien predsderntin shptar Bujar Nishanin e Shqipërisë per te cilin u pergatit një program i pasur artistik me muzike e valle shqiptare.

Me këte rast presidenti Nishani për 12 ore ne Bujanoc dhe Presheve ate e “konvertuan” nga shqiptari i lirë në shqiptar të okupuar për 12 orë. I vejnë plisin e bardhë!

Agjencia e aljemeve “Presheva jonë” ka verejtur se gjate viztes ne Bujar Nishanit ne Luginee Preshevës, ne cdo takim qe kishte me lidere, mesues, nxenes, qytetare, fshatarë i ka buzeqeshur dhe ju ka shtrënguar doren e here here i perqafuar. Ai duke u ndare me ta ju eshte drejtuar me fjalet: Ju bëni krenar çdo shqiptar!. Ju falemnderit nga zemra vëllezër nga Lugina e Presheves per mikëprtije. Shifemi serish, miruapfshim!