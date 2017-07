Kjo jave qe e percollën ka shënuar dy ngjarje interesante, qe pushtuan dhe quan në kembë mediat serbe, dy zhvillime keto, nje hidherim dhe një gëzim per shiptaret e Luginës… I pari ka të bëjë me denimin me burg te liderit te Lugines se Presheves Jonuz Musliut , kryetar i KKSH-së dhe e dyta me rastin e lirmit te komandantit te UCPMB-së Lirim Jakupit, cka nuk ka pasur asnjë reagim nga Presheva e as nga Bujanoca?!..

Riza Halimi kart e djegur. Presheves ne Prishtine Kosove Lindore, ne Beograd “Juzna Srbija” ?!

Politikajt, kukulla apo siq u qaujne ne Luginë si llafazan (kat) e Presheves dhe Bujanocit, sillen sikur mos me pas ndodhë asgjë, apo sikur te ishin kryetar-e të komunes se Surdulices apo Čukaricës, e jo te komunave shqiptare?! Perkundër reagimeve te shumta te qytetareve per denimin me burg te Jonuz Musliut keta “liderë” nuk kane bere asnje reagim, qe nen kupton se pajtohen me vendimet serbe?!

Ok, per Jonuz Musliun mund t’i “falet” disi, se njerëzit tuten, apo ku me dijte cfare bizninesesh kane me Beogradin, ama nuk i falet heshtja apo mos pershëndesja e lirimit të komandantit te UCPMB-së Lirim Jakupit. Mungesa e urimeve nga Presheva dhe Bujanoca per lirimin e Lirim Jakupit nuk mund te jusitifikohet asesi i cili si komandant i UCPMB-së dje e shkrepi pushken per liri , per demokraci ne Lugen e Presheves, pushkë kjo e cila ju siguroi kolltuqet mu këtyre te Presheves dhe Bujanocit, ndyshe ku me dijte ku do te ishin sot ata duke shkarkuar qymyr apo duke gatuar bakllava me pare per dasma ne Preshevë?!

“Politikajt e shkretë në Preshevë e Bujanoc nuk guxojne te reagojne kundër denimit me burgosje të Jonuz Musliut as ta urojne lirimin e komandant Lirim Jakupit?! Merre me mend, ku ka ardhë hesapi, Serbia ju kav shtrengu mirë… hyp se t’vrava, zhdryp se t’vrava…eh keshtu ndodhe kur je servil, e shet bethën me pare..” tha njeri nga lideret e Lugines se Preshevës sot për agjenine e lajmeve “Presheva Jonë”.

Ndryshe për denimin e Jonuz Musliut me burg nga ana e Boegradit ka pasur shqetesime dhe reagime te shumta sikur nga qytetaret e lidere nga Lugina e Presheves, ashtu edhe nga ata ne Kosovë e Shqiperi deri ne diaspore.

Njashtu edhe Lirmi i komandt Lirim Jakupit po pershëndetet dhe po mirëpritet nga mbare popullata shqiptare ne Luginen e Preshevës e më gjerë, por jo edhe nga politikaj-kat kukulla?! qe po mendojne se me kurre nuk do te kete zgjedhje ne Lugine dhe me nuk do ta lusin më popullin, ma jep naj vote për izat t ‘Zotit !..

Lirimin e komandantit të UCPMB-së Lirim Jakupit i pari nga Lugina e Preshevës e ka pershendeteur ish-drejtori poltiki SHP te UCPMB-së Jonuz Musliu, krytetar i KKSH she dhe LPD-së si dhe Komandanti tjete ri UCPMB-së “poeti” Shefket Hasani. Jonuz Musliu, kryetar iu Kuvenditm te Bujanocit sot per agjencine e lajmeve “Persheva jonë” duke uruar lirmin e Lirimit ka pohuar se “liria e lirimit don te thote se shqiptaret e duan me shume lirinë se sa luften e cila ju impnua, per cka edhe luftuan si burra, pamvaresiosht se misioni na mbeti ne gjysëm dhe nuk shkoi deir ne fund amaneti i deshmnoirev te UCPMB-së qe rane per clriin e trojeve tona shiptareve, per shkak disa mpatarpazeve tgane poltik , servile te Beogradit. Lirimi i komandatit Lirim Jakupi u deshmua se lufta e UCPMB-së ne Luginen e Preshevës për liri dhe demokraci ishte e pastër…”