Portalet shqip në Luginën e Preshevës punojne dhe propagandojne për Serbine, e Serbia sjav “lag”. Ju jep para as për zhileta?!

Si zakonisht autoritet serbe per cod vjet ndaj mjete dedikuar mediave ne Serbi, perfjsire ketu edhe ato ne Luginen e Preshevës. keot mejet noshta o te gjitha nga Serbia por dhe BE dhe OSBE shume ak bine ne duar te gazeatrev shopare en Luginë edhe pse te shkretat punojne dhe propagandojne per Serbine, por ja Serbia sjav “lag”. Ju jep atyre pak para, sa për zhileta, njofton agjencia e lajemeve “Presheva Jonë” e cila ashtu keshtu ska marrur asgje, sepse, as qe ju ka shtrire doren Serbisë, ndryshe atëhere nuk do te quhemi medium i pamvarur! ndryshe eshte dashur me kercyer siq i fryen fyellit Begradi (igraj mecku za pet banke). Prandaj “Presheva jonë” me reputacion te gjere nuk merr para nga Begradi jo vetëm se duan ta ruaj pamverësine mediale, por nuk don te jete medium parazit e as servile ndaj Serbia për 400 banka ?!

Sa i perket “Presheva jonë” agjenci e vetme shoptasre ne Lujhginene Preshevës, njherit medium me serioz e cila cutohet me se shuit jo vetme ne mediat shiptare zvcerane apo ato boterore por edeh ne ato serbe, nuk e ka prblem dhe asnjehre dhe kurre nuk e ka ndermen te shikoje doren e Beogradit se sa po ju jep, sepse agjwencia “Presheva Jone” nihe tsi medium i vetem i pamvarur jo vetem politikisht por edhe fiannciarisht. Ne nuk duam “dinar” nga Serbia., sepse nuk duam t’i biejme fyellit ashtu siq thote Beogradi. Themi kështu sepse disa portle ne Lugine tash e te njohura servile “kpuen” tuj botue kominikata te partive e shoqatave serbe nga Vranja deri në Beograd, madje disa i kan shyter qe ne webe-et e tyere te botojne edhe tekste serbisht?!

Kurse ne faqen e agjencise së lajmeve “Presheva jonë” pos shqipes mund te gjeni edhe shkrime ne gjuhën tjera boterore si ne anglisht dhe frengjisht se shpejti edhe ne gjermanaisht. Ndoshta kjo bashke me paamvbresine tone pioltike dhe fianncioatre nga aprtie poltike dhe Beogrdai ka bere qwe te jemi me te lexuar, me te besueshem keshtu duke e bere agjencine e lajmeve “Presheva Jonë” nje burim, dritare informaconi dhe lidere mediaktike ne ballkan dhe Evropën Perndimore me lajmete shpjta dhe objektive.

Pra e gjthe ka bëre qe ndoshta jo të jetoje, por te mbijetoje nga djerrset e veta dhe dale bashpeunimit dhe mbestjetes se organiatave dnerkombëatre nga Brukseli ka bere që “Presheva Jonë” vazdon te fuksonojne nga reklamat e cila ka me shumti per dallim nga portalet tjera ne Lugine qe kane apo skane 2-3 sosh edhe ate jane te bizneseve te tyre personale ose te kusherive, dajallarëve.

Ket shqetesim financiar te mediave ne Lugine e Presheves e ka shorehur edhe Kryetari i komisionit për informim pranë Këshillit Kombëtar Shqiptar, Hevzi Ramadani. Ai ka reaguar ndaj vendimin të fundit të Ministrisë së Kulturës dhe Informimit për ndarjen e mjeteve për informimin shqip në Luginë të Preshevës.

Sipas Hevzi Ramadanit “Ministria e kulturës dhe informimit ka publikuar vendimin mbi ndarjen e mjeteve në bazë të konkursit për bashkëfinancimin e projekteve në fushën e informimit publik në gjuhën e pakicave nacionale për vitin 2017.

Sipas këtij vendimi në emër të projekteve në gjuhën shqipe janë ndarë 3.750.000 dinarë, kurse prej tyre mbi 50% janë shpërndarë për mediat serbe.

Mediat që me të vërtetë informojnë qytetarët shqiptarë në Luginë të Preshevës në gjuhën shqipe janë anashkaluar për të mos thënë janë eliminuar të gjitha.

Ka portale ne Preshevë qe kane përfituar vetëm 400.000 dinarë, apo ndonje nga nga Bujanoca po ashtu vetem 400.000 dinarë?! Mesolet se mediave serbe ne Bujanoc apo Vranje ju jane ndare nga dyfishe se atyre shqiptare deri ne 700.000 din.. Derisa portlaet shqipare me ato mjete nga “dërzhava” er Serbisë mund te blejne vetem zhileta, keto serbe pos zhiletave mund te blejne bile edhe shkume:-))