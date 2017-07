Calais (F), 19 korriki -Katër shqiptarët klandestine nga Franca nuk ja arriten te shkelin token e premtuar nga kontabandistët. Ata, per destincion kihsin Angline. Por para se te fluturonin me aeroplanin privat pedrmes Manche, ata u kapen nga policia franceze ne aeroportin e Marck ne potrin e Calais. Bashke me ta eshte arrestuar edhe piloti deh dy kontabandsitë, njofton agjencia e lajmeve “Presheva Jonë” duke u referuar burimeve te Minsitrise Publike franceze.

..Edhe piloti arrestohet…



Dy prej emigrantëve, një burrë dhe një grua sipas prokurorëve, jane vendosur në një qendër paraburgimi administrative. Hetuesit megjithatë kane “humbur gjurmët” e dy shqiptarëve, një nëne me fëmijë, të cilët ishin pare ne një spital aty pranë.

“Është shumë herët për të dini profilin e shoferit, hetuesit janë në pritje informacion që do të komunikojnë me ta autoritetet britanike”, tha prokurori. “Kjo është hera e parë që prokurori Boulogne merr një dsosjlke te tille me tentativë nga emigrantët ajrore..” tha ai.

Agjencia e alajmeve “Presheva jonë” ka mesuar se piloti i avionit të vogël dhe dy kontrabandistë, të gjitha të kombësisë britanike, u arrestuan gjithashtu. Vendosen në paraburgim, ata kanë të drejtë me veprën e “qarkullimit të ndihmës së huaj ilegalisht në bande të organizuar,” tha zëvendës prokurori i Boulogne-sur-Mer (North), Philippe Sabatier.

Gjithçka ndodhi shumë shpejt: “Ajo ishte rreth ores 17. Policia nisi aksionin ne emnyre shume te qetë. Ata arrestuan katër ose pesë persona që ishin në aeroplan..” ka thëne nje dëshmitar qe u gjende në aeroportin e Marck. Sipas informacioneve tona, ai ishte gati për të marrë OK-in per fluturim, por policia kufitare (PAF) ndërhyri. Piloti, një anglez, është marrë në paraburgim në ambientet e PAF në Coquelles, si dhe pasagjerët e tij, emigrantët shqiptarë (tre të rritur dhe një fëmijë prej tre vjetësh). Avioni ishte ende në vend, në aeroport.

“Ne po përballemi me një transport të paparë klandestine..” tha zv. Prokurori i Boulogne-sur-Mer i cili ka konfirmuar arrestimet, pa dashur për të komunikuar në lidhje me rastin: “Unë nuk dua të jap shumë detaje për të ruajtur shanset e suksesit të operacionit.. ” tha Philippe Sabatier.