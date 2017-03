Po ofrohet ora e vizitës së presidentit shqiptar në Krahinene Preshevës. A do të përsëritet historia si me Enver Hoxhën?

Ose: Nesër fiks ne roen 12 Bujar Nishani do të gjendet ne Bujanoc, me ftese te kryetarit te te komun es z.Shaip Kamberi. Presheva Jonë: Kjo ore e vizitës së presidentit shqiptar në Presheve eshte pritur me shekuj ne Kosovën Lindore. A do të përsëritet historia si me Enver Hoxhën? Beogradi ne vitin 1948 ja dha Kosoven Enver Hoxhes. Nesër Beogradi a do ta japin Luginën e Preshevës Bujar Nishanit ?..

Preshevë, 6 mars -Nuk kanë mbetur edhe pak ore që kur presidenti i Republikes së Shqiperisë Bujar Nishani do te gjendet ne sheshin Skenderbe ne Bujanoc ne mesin e shqiptareve teë Krahine se Preshevës , vizite kjo hisorike dhe emocinale per nje pjese të kombit shqiptare te ndare padrejtesisht, shkruan agjencia e lajmeve “Presheva Jonë”.

Vizitë e shkullit dhe historike e Presidentit shqiptar Bujar Nishanit Luginen e Preshevës

“Presheva Jonë” ishe ajo e cila e dha lajmin e para vizititen e burreshtetasit shqiptar z.Bujar Nishanit në Bujanoc dhe Preshevë me 7 mars, me rastin e 130 vjetorit të Shkollës së Parë Shqipe dhe Ditës së Mësuesit.

Këtë vizitë të shumëpritur të Kreut të Shtetit shqiptar e kanë mirëpritur edhe liderët e Luginës së Preshevës, të cilët e cilësojnë si një vizitë historike. “Kjo është një ditë historike jo vetëm për shkollën shqipe por edhe për mbarë kombin tonë në Luginën e Preshevës”, theksoi Kamberi. Ndryshe agejcia elajemeve “Presheva jonë” viziten e presidentit shqiptar Nishanit në Bujanoc dhe Presheve e ka konsideruar me shume se një vizite historike, vizite e shekullit të shqiptarëve!..

Vizita e Bujar Nishanit ne Bujanoc, aktualisht ne Serbi do të jetë e para vizit e nje presidenti shqiptar që nga viti 1948, kur Serbia u vizitua nga presidenti i atëhershëm shqiptar Enver Hoxha. Udhëheqësi aktual shqiptar Bujar Nishani më 7 mars, duke persëritur historine do të vizitoj ket rajon, por duke takuar me zyrtarë shqiptarë te pushtetit lokale në Luginen e Preshevës.

Vizita e Enver Hoxhës në Beograd (1946) rezultoi me: “Tito më tha që tani s’ta jap dot Kosovën”… Pas 69 vjetësh, a thua do përsërisë refrenin e Enver Hoxhës edhe Nishani homologut te tij serb: Nikolic më tha që tani s’ta jap dot Luginen e Preshevën? Pyetjen e ngre agjencia e lajmeve “Presheva jonë”.

Enver Hoxha duke i mëshur grusht tavolines ne vitin 1948 ‘midis Beogradit nga Tito kerkoi që “Kosova dhe Lugina e Preshevës duhet t’ju bashkangjitet shtetit amë Shqipërisë nëse sot jo, nesër po !

Tito tha për Associated Press: “Kosova, mund të jetë nën autoritetin e Tiranës Kreu i shtetit, Enver Hoxha gjithmonë ka thënë se Marshal Tito në fund të vitit 1946, kishte premtuar personalisht se Kosova do të jetë pjesë e Shqipërisë, si dhe rajone të tjera. ku shqiptarët janë shumicë. (“Tito told the Associated Press: “Kosovo, can be under the authority of Tirana. The Head of the state, Enver Hoxha always said that Marshal Tito in late 1946, had personally promised that Kosovo will be part of Albania, as well as other regions where Albanians are a majority.“), trasnmedton agjencia e lajemve “Presheva Jonë”

Vizita e pare e nje presidenti shqiptar ne Serbi pas 70 vitesh dallon nga ajo e vitit 1946 e Enver Hoxhes në Serbia, se Nishani nuk takon presidnetin eektij vendi por perfaqesuesi liokla ne Luginen e Presheves edhe spe edhe Enveri en Boegrad ihste prtur nga mijear shqiptaresespe deir en vitet 90 atje kishte mbi 100.ooo.

T ‘ju perkujtojme se Enver Hoxha nga data 26 qershor deri 2 korrik të vitit 1946, ishte për vizitë në Beograd. Per kete vizite, ne fakt Tito kishte frikë nga çetniker serbe. Në kujtimet e tij, botuar në Tiranë në vitin 1979 në frëngjisht ai ka argumenton se Titos i ka thënë ne sy: “Kosova dhe fusha të tjera të popullsisë shqiptare në Jugosllavi, perfshire këtu edhe Luginene Preshevës jane territore shqiptare, të cilat fuqitë e mëdha padrejtësisht kane coptuar padrejstesiht. Dhe tashme jane kijuar kushtet që ky problem duhet zgjidhur perfunmisht në mënyrë të drejtë. “Rreth kesaj Tito ju kishte pergjgijur “Unë pajtohem, plotesisht me ju, madje kjo është edhe dëshira jonë, por në këtë moment ne nuk mund të bëjë asgjë në këtë drejtim, për shkak se serbët nuk do ta kuptonin..”.

Kurse Enver Hoxha ju eshte pergjigju duke i mëshur grusht tavolines me fjalët: “Nëse ata nuk e kuptojnë sot, atë do të kuptojnë nesër”! citon agjencia e lajmeve “Presheva jonë” duke ju referuar burimeve dhe deshmive nga literaurat hositrike nga arkivat e biblootakave ne OKB dhe ato nderkombëtare. (Espressostalinist WordPress: Enver Hoxha claims that during his visit to Belgrade in 1946 Tito told him that in his personal opinion, “Kosovë belonged to Albania but due to strong Serb opposition, to transfer it then would be inopportune.”)

Sikur doli në pah pas 70 vitesh nga takimi i jugosllavit Tito dhe Enver Hoxhës, se ky i fundit kishte deklaruar: ”Tito më tha që tani s’ta jap dot Kosovën ?..”

Sidoqoftë vizita dhe kerksat e presidentit shqiptar qofte ne Beograd apo Luginen e Preshevës për bashkimin per statusin e shqiptareve ne këto vendbanime duhet të jetë legjitime dhe konform kartës së OKB-së e drejte kjo për vetevendosje pe rpopujt autokton, vullnet ky i shqiptarëve etnik si shumicë aktualisht në Serbinë Jugore te dëshmuar edhe sot e 25 vite me pare permes Referendimit gihthpopulloir 1-2 mars 1992.