Jane po ato media te njejta të cilat para ca muajsh para 27 prillit te ketij viti, ja kihsin “nxjerru bileten njëkahshe Colmare via Beograd” liderit Ramush Haradinaj, te cilat tash sot serish po spekulojne se kryeministri shqiptar i Kosovës “do te arrestohet rruges per Bruksel”?!. Por sipas agjencisesë se lajmeve “Presheva jonë” a afteert em hgen dhe policidn dhe dretsrteisne ndekromb ëatre kjo nuk do te ndodhe. Po, Ramush Haradinaj do te arrestohet, nëse ai do te udhetonte ne vendet sllave, por asesi ne vendet e civilizuara te BE apo në SHBA

Brukseli as Belgjika nuk eshte serbi e as Rusi, por Evropë. Atëhere pse te arrestohet kryeministri shqiptar i Kosovës Ramush Haradinaj ?!

Se eshe kështu jo vetem se lufta e tij e drejte per liri dhe demokraci, clirmin e vendit te tij deri nga nje diktature e egër e denuar nga bota deri ne pamvaresi ashtu siq e legjetimoi edhe Gjykata Nderkombëtare e Drejsise (GJND) e Hagës si nje shtet legale te Kosoves porse pastertia e Ramush Haradinaj u deshmua tre fishe duke u dhene verdikti ne Hage dy here dhe se fujdit ne Colmare te Frances. Lirimi i fundit i Ramush Hradnajt nga drejtesia fracneze jo vetëm s ehudhui pshte spekilime te mediave serbo-ruse e aty ketu ndonje albanofone, por se deshtii i Serbisë me këte rast deshoit dhe deshmoi se Begradt me nuk i shkon fjala jo vetem tek vendet e BE-së deh dnerkombëatre, por edhe tek ato “hisorikisht” aleate sikur qe ishte dikur Franca “mike ” er Serbisë. Kur nuk te beson “miku” atgher ecka prtiet nga ai shtet..

“Procesi gjyqësor ndaj tij në Francë sapo ka përfunduar. Haradinaj ishte arrestuar që nga 4 janari i këtij viti.. Ai mbahej peng nga qarqet franko-serbe dhe qarqet e Prishtines. Por me deshitmin e demarkacionit deshtoi edhe procesi arbitrar ne Colmar..” kishte raporton agjencia e lajmeve “Presheva jonë” drejtpërsedrejti nga Colmar.

Do perkujtuar se Haradinaj u ndalua nga autoritetet e Francës më 4 janar në bazë të një fletarrestim të Intedrpol-it siq shkruanin mediat serbe, por nje gje te tille Interpoli e kishtze mohuar për agjencine e lajmeve “Presheva Jonë” te cilet na kishin keshiulluar t’in drejothemi Beogrdait per rastin e arrestimit te z.Haradinajt.