Bujanoc, 14 korrik -Në seancën e katërt të Kuvendit të Bujanocit e drejtuiar nga kyertari i Kuvendit Jonuz Musliu cila u mbajt sot, hodhi poshtë propozimet e ndryshimeve të rendit të ditës të këshilltarëve SNS Nenad Mitroviq i cili kërkoi që Këshilli Kombëtar Shqiptarë te raportoj për shpenzimin e fondeve të marra nga buxheti komunal, njofton agjencia e lajmeve “Presheva jonë”

Kamberi keshilltarëve serbe ne Bujanoc, shtroni pyetje serioze e jo provakative sa per te ngitur tensione

Pas dy orë diskutimesh, rendi i ditës u miratua pa këto pika. Ndryshe Kryetari i komunës së Bujanocit Shaip Kamberi, trajtimin Mitrovic tha se kërkimi raporton Këshilli Kombëtar tani duket tendencioze

Milkoviq ka kërkuar që buxheti i rishikuar planet për të nxjerrë para për video mbikëqyrje në sheshin e qytetit dhe nëpër rrugët e Bujanocit, kurse këshilltari tjeter sderb Trajko Trjakovic kërkoi debatin mbi ksenofobinë.

Ne vazhdim njeri i pare i komunes Kmaberi ka thëne se të gjithë përdoruesit e buxhetit të medias, klubet sportive, sektorit joqeveritar dhe Këshillit Kombëtar të ardhmen do të duhet të paraqesin raporte mbi shpenzimin e parave nga buxheti.

Ai ju kthye Trajkovici, duke i shpjeguar se çfarë sec ka nenkuptopj me fjalne ksenofobi dhe ku ekziston frika nga dikush apo nga nodnje frika e panjohur. Ai kërkoi që ne seancë kehsuilltaret te sillen me serioz dhe të mos prvokojne situaten sa per te te tensonuar gjendjen pa nevoje. Prandaj sipas Kamberi ju beri verejtje keshilltarëve serbe ne Bujanoc, mnese kane ndonje pyetje serioze mun dte shtojnë, jo jo mos te provakoj ne kjolegete tyre, per te ngitur tensione kot.

Kamberi ju eshte drejhtuar keshuilltaerit serb Mitrovic, pas fyerjeve te tij ndaj Jonuz Musliut, qe t ekete kuijde sndja krut te KKSH-së dhe insitucioneve te Bujaocit sespe ai nuk i ka zgjdhur por qyteraet e saj.

Seanca u miratua dhe raporti financiar dhe puna e Shëndetësisë për vitin 2016-vitin raportit fillestar likuidimit JP “Drejtoria për ndërtim”.