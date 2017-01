Pas trenit te vogël nga Beogradi në Mitrovicë, vjen Serbia e Madhe

Pas trenit te vogël në Mitrovicëm, vjen Serbia e Madhe. Me këte rast femijet nje dite do te këndojne “Po vjen treni me dy drita, hop nje , hop dy ndalet te Edita..”

Treni me mbishkrimin në të: Kosova është Serbi, i cili po pritet të vijë sot nga Beogradi në Mitrovicë nuk është linjë transporti, por ky tren tashmë edhe në mënyrë simbolike po i sjell rezultatet e deritanishme të bisedimeve avantureske e të papërgjegjshme që i ka bërë qeveria e Kosovës. Në Mitrovicë, shqiptarët vlerësojnë se në njëfarë forme, nëpërmes këtij treni që ia ka falur Serbisë, Rusia simbolikisht po hyn në Kosovës dhe në këtë mënyrë bashkë me Serbinë po shkel sovranitetin e shtetit të Kosovës.

Zëdhënësja e Bashkimit Europian për Politikë të Jashtme dhe të Sigurisë, Maja Kocijançiq, në një prononcim për agjencine e lajmeve “Presheva Jonë” ka deklaruar se jo vetëm kjo çështje, por edhe të gjitha problemet që dy vendet – Kosova e Serbia – i kanë mes vete duhet t’i zgjidhin me dialogë të përbashkët.

Treni “Kosova eshte Serbi” eshte blere me paret e shqiptareve te Kosovës duke blere mallin e Serbise.. Ikni se po vjen ” VOZI” !!!

Derisa Thaci ja let “kopilin” Is aMustafes deh Kadri Veslit per ta ndalur treni, secili thote se kjo s eshte pune imaj. Ne ane tjere VV thote se treni eshtre rezltat i negociatve, kurse Azme Vllai ka prozuar, se u ba cka a tba, nes ejemi vertet shtet, trenit duhet ta ndalim dhe pike !

Treni serb i blerë me kredi ruse tashmë është nisur për në Mitrovicë. Brenda trenit ka afreska kishtare, ndërsa jashtë tij në gjuhë të ndryshme shkruan se “Kosova është Serbi”, shkruan agjencia e lajemeve “Presheva Jonë” duke shtuar se pas trenit te vogël në Mitrovicëm, vjen Serbia e Madhe. Me këte rast femijet nje dite do te këndojne “Po vjen treni me dy drita, shkon e ndalet te Edita, hop nje , hop dy kunxhi met te ti..”.

Ne fakt rokjupimi i Kosoves nga Serbia ri nis qe kur Edita ahir ehste dnare nga presidneti hisotorik i i Kosoces. pamavresisti Ibrahim Rogova dhe kjo ndraje e Kosovës eshte pjelle e Edita Tahirt , ministre Thacit. Kodi i telefonise serbe ne Koasovë, Treni i Serbise ne Kosovë, muri i Serbise ne Kosovë a nuk mjafgotjne per at qe kane sy se Kosova eshte nadre, eshte okupuar nga Serbia e cila po realizon Serbine e Madhe duke grabituar me diplomaci me “diplomatet” kosovare ?!