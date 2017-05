Pas sulmit te Arbana Xharës a mund të jenë partizanët e PDK-së në prag të zgjedhjeve në Kosovë?

“Arbana shkoi tek ata qe dje ju tha kriminelë”; “Edhe në Beograd e “vajtojnë Arbanën e Kadrisë”; “Goja llap-betha dap”; “Arbana ti shkove tek ata që të rrahin e të vrasin”, “Gazetarja e Zër-it Xhara dje kriminele Vesilt, sot anëtare e Partise se Kadrisë?!”; “Shkrimtari i njohur godet Xharrën – nuk solidarizohem me hipokritë!”…pra keta ishin vetëm disa tituj qe i kemi pare e lexuar koheve te fundit ne mediat kosovare.

Kosova para zgjedhjeve 2017 e nis fushaten me levizje të gazetarëve, me kryqa e me qytek…

Nese lexoni mire keta tituj (ata qe duna t’i lexojne) te mediave kosovare rreth rasti te ish-gazetes dhe politikanes se ardhshm te PDK-së e cila vec ka filluar hapat e pare ne këte parti pasi deri dje ajo kishte quajtur shefin e saj aktual (ndoshte edhe me të hershëm) si kriminel, pak a shume mund te dihet se kush mund te qendroj pas “atentati”. Pra keto shkime policise, sidomos atyre për hetuesi nese vertete i qojne deri ne fund hetimet siq thoine vazhdimisht refrenin “hetimet vazhdojnë”. Por jemi deshmitar se nje Kosove jane vrare 5-6 gazetare apo rrahur e kërcnuar dhjetra te tjere por kurre nuj jane zbuluat autoret (?!) cka nenkupton se kjo ndodhe vetëm ne Kosovën tone qe ne njefare menyre del “vazhdojne hetimet, por nuk zbulojme krimet..” ?! , shkruan agjencia e lajmeve “Presheva jonë”.

Nëse Prishtina zyrare lavdrohen se ne “Kosovë kemi policinë me te mire dhe me të afte në rajon” kjo deri tash asesi nuk eshte deshmuar, pamvaresisht rrenave te ministrave me refrenin tashme të njohur qe nje decenie se “Kosova herë sivje e here n’mot do te behet anetare e Interpol-it?!” Policia e afte dhe me e mire ne rajon si mund te hyje ne Interpol kur vendi eshte i zhytur ne krim dhe korrupcion ?!, kane deklaruar për “Presheva jonë” zyrartaret e Inerpolit.

Kure deri tash asnje kriminele qe vrane gazetare tuk eshte kapur, arrestuar?! Interpol nuk pranon anetare te reja nga nje vend vetem nese policia e saj “multietnike” arreston, burgos e i shkokordhojn qytek të rinjt shqiptare ne protesta?!.

Herën e fundit policia tha se “heitmet vauzhodje per ta zbiluaautoret qe i pèaska vizatuar kryqa..” pas se cilit rast pati reagime e solidarizme sa afera kaloi ne fushate, qe duket si lloj parapergatitje qe ajo ta lë gazetarine dhe te futet ne politike. Dhe as pas nje muaji policia nuk gjeti autoret e ketij “kryqi” qe del sikur ajo vet mun ta kete bërë at kryq, ndryshe policia do te gjente.. Edhe rasti i fundit, i pergjakjes se Arabanbe Xharres ka shume dilema dhe ne qarshine e Prishtines flitet se kete veper te lige mund ta kete bere huliganet, partizanet e PDK-së, nje per ta focuar edhe me shume Xharren ne kete parti ( te cilen emdiat ebene pase pare) dhe dy per te bërë fushate me Xharren ne prag te zgjedhjeve ne Kosovë e cila fushatë vec ka filluar. Nese policia arreston autoret padyshim del se “Policia e kosoves eshte më e mire dhe me afte ne rajon” dhe se do te demanontonte autmatikisht thaethmet apo sypozimet se pas sulmit te ArbanXhares nuk qendrojne partizanet e Kadri Veselit, shkruan ne vazhdim agjencia e lajmeve “Presheva Jonë”

Brukseli: Mos arrestimi i vrasësve të gazetarëve në Kosovë nga policia, frikë nga mafia janë të korruptuar apo solidarizim me kriminelët!

Organizatat ndërkombëtare të gazetarëve në Bruksel (Organizatat ndërkombëtare të gazetarëve në Bruksel kanë kërkuar që specialja të përfshijë edhe me vrasjen e gazetarëve në Kosovë) per shkak paaftesise se policise kosovare per zbilimin dhe mos kapjen e krmineleve qe vrane gazetaret shqiptare ne Kosovë, kanë kërkuar që specialja të përfshijë edhe me vrasjen e gazetarëve në rajon.

Sipas raporteve te IFJ, Reporters sans Frontieres dhe AJASE (Asociacionit të Gazetarëve Shqiptare në Zvicër dhe Evropë) në Kosovën e pas luftës ka pasur mbi 200 kërcënime dhe 4 gazetarë të vrarë, kryesisht të gazetës “Bota Sot” (Enver Maloku, Xhamajl Mustafa, Bekim Kastrati dhe Bradhyl Ajeti) por sot e kësaj dite përveç deklaratave “të ashpra” askush nuk është arrestuar për këto akte kriminale.

“Për IFJ në Bruksel shqetësuese mbetet liria e shtypit në Kosovë, sidomos vrasjet dhe kërcnimet e vazhdueshme të gazetarëve, çka policia vendore dhe EULEX-i duhet të bëjë më shumë, të identifikojë autorët dhe të jap dënimin e merituar. Ndryshe, mos arrestimi i tyre mund të kuptohet frikë nga mafia, janë të korruptuar ose solidarizohen me kriminelët që do të inkurajonte, trimëronte kërcënuesit dhe vrasësit e tjerë në rajon”, kështu ka thënë shefi i Federatës Ndërkombëtare të Gazetarëve (IF) Evropën me seli në Bruksel, Ernest Sagaga.

Zyrtarët e IFJ, Reporters sans Fronitieres dhe AJASE në Bruksel janë të shqetësuar për heshtjen dhe shprehin habinë se si RTK tashmë e njohur si një TV i Hashim Thaçit si dhe shoqatat e gazetarëve në Kosovë kanë reaguar shpesh për kërcnime te gazetarëve, fyerjeve apo tentim-vrasje, por jo edhe për atentatet, vrasjet e tyre?! Këtë e dëshmojnë edhe përfaqësuesit e këtyre organizatave ndërkombëtare në Bruksel, të cilët kanë konfirmuar se këto vrasje asnjë reagim as letër nuk kanë marrë nga Prishtina?!