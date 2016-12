Pas kodit të telefonit dhe naftës serbe, në Kosovë tash edhe mishi dhe tamli nga Serbia

Preshevë, 22 dhejtor -Duket se kofi i telefonisë nga Serbia ne Kosovë ka ngregur kemben zhag..Themi kehsut seps epas tij dhe anftes serbe jane hapur dyert edhe per shume mallra tjera nga Beogradi ne Kosovë me bekimi e Prishitnës zyrtare. Keshtu kryetari i Dhomës Serbe të Tregtisë Marko Cadezh dje ne Bujanoc pas nje takimi me Kryetarin e Odës Ekonomike të Kosovës Safet Gërdxhaliun ka felenderuar Prishtine per bashkepunim. Sipas kryetarit te Dhomës Serbe të Tregtisë Marko Cadezh “tash e tutje jo vetëm në Veri, por ne mbare krahine tone në Kosovë shtzoret do te keni me bollek edhe mish dhe tamel taze nga Serbia..”, transmeton ajencia e lajemeve “Presheva Jonë”

Mesohet se certifikata veterinare për mish dhe qumësht dhe produktet e tyre do të fillojë të zbatohet nga 15 shkurt, e cila do të lejojë transportin e mallrave në tregun e Kosovës, ka thënë Marko Cadezh.

Čadež tha shtypi njoftoi se zbatimi i certifikatave veterinare më 15 shkurt do të jetë shumë e rëndësishme për bizneset, sepse pa to nuk është e shitjet e mundshme të këtyre produkteve në territorin doganor të Kosovës, e as nga Kosova në Serbinë qendrore.

Kryetari i Dhomës Serbe të Tregtisë thotë se zhvillimi i këtij rajoni të veçantë përfundimit të rëndësishme të autostradës në Maqedoni, bitnan si parakusht për operacionet e suksesshme në jug të Serbisë.