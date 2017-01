Pas Gjenevës, Brukseli bëhet me “Skenderbe”. Ambasadorja Janina: heroi ynë, mbrojtës i atdheut dhe civilizimit europian

Pamje gjatë ceremonisë së inagurimit të bustit të Skënderbeut në Bruksel te clkin e hapi dhe uroi mbasadorja e Shqipërisë ne BE (Bruksel) Suela Janina

Bruksel, 31 janar -Në praninë e intelktualëve dhe veprimtareve dhe shumte mergimtare shqiptare bashke me autoritet e ambsades shqiptare qyteti evropian ne Bruksel eshte bere dje inaugurimi i bustit te heroti tone kombëtar “Skenderebut”, njofton agjencia e lajemve “Presheva jonë” nga Brukseli.

Ne kete ceremoni pos veprimtare shqiptare ne Bruksel dhe Belgjike prezentuan edhe autoritet shqiptar tok me ato belge si Ambasadorja e Shqipërisë Suela Janina, ambasadori i Kosovës Bernard Nikaj dhe kedshjuilltar shqiptarë në komunën e Skarbegut Burim Hisen Demiri.

Busit i Skenderbeut se fundit ishte vene ne metrpolin evripian dhe ne qendren diplamatike nderkombëtare ne Gjeneve. Busti i Skendenderbeut me nje madhesi prej dy metrash i vënë tash edhe në Bruksel eshte i punuar me bronz me gurë të bardhë i ka shtuar bukurin e qytetit e evropian kurse suiptaree diturin dhe trimerinë.

Mbi buste eshte sxhkruar në tri gjuhë: frëngjisht, holandisht dhe shqip mr tesktin Skënderbeut heroit kombëtar të shqiptarëve mbrojtësit të atdheut dhe civilizimit europian 17 janar 1968

Po ashtu ne kete evenement kombëtar per te nderuar heroit tone Skenderbeun ishte edhe kryetari i Skarbegut dhe deputeti Bernard Clerfayt, pastaj ministrja e Cecile Jodogne deputeti Fabian Maingain, Drejtorët e Drejtorive të komunës Skarbeg: Fréderic Nimal, Bernard Guillaume, Michel De Herde, Etienne Noël.

Në inagurim morën pjesë personalitete të larta shtetërore belge: Théo Lefevre, ministër për kërkime shkencore, shumë senatore e deputet belg, ambasadori i Vatikanit, krytari i Skarbegut Gaston Ëilliot dhe prifti katolik i njohur belg dhe miku i shqiptareve Emile Dujardin.

Busti u bë në bronx të shkrirë andaj kushtoi shumë shtrenjtë. Vlerësimin artistik e dha Albert Perodin Drejtor i Galerisë së Arteve të Bukura në Bruksel, ky e gjeti edhe skulptorin dhe u bë me mbikëqyrjen e piktorit tonë Ibrahim Kodra.

Pas 48 viteve Busti i Skënderbeut u dëmtua nga shiu e bora dhe u mor iniciativa me bërë restaurimin e bustit dhe me ia kthyer dinjitetin heroit tone Skenderbeut, siç pat thënê Bernard Clerfayt, kryetar i Skaderbegut. Restaurimi i bustit u bë me iniciativën e mërgatës shqiptare konkretisht nga Sulejman Gjana dhe Burim Hisen Demiri.

Gazeta frankofone belge Schaerbeek pak dite para inaugrumit, shkroi nje shkrim nergur per heroin tone kombëtar me titull “Heroi Skënderbeu së shpejti do të kthehet”

Historiku i bustit të Skënderbeut në Bruksel daton nga viti 1968 kur mërgata shqiptare në botë në bashkëpunim me autoritetet belge e bënë vendosjen e bustit te Skënderbeut në janar 1968 në komunën Skaderbeg të Brukselit ku edhe ka pasur dhe ka më shumë shqiptarë në Belgjikë.